鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：分析太難

【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！

氣象署表示，今、明(7日、8日)台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。而鳳凰颱風目前位置在鵝鑾鼻東南東方2270公里處，中心附近最大風速每秒30公尺(即每小時108公里)，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺(即每小時137公里)，相當於13級風，7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑50公里，有增強為中度颱風的趨勢。

廣告 廣告

氣象專家林得恩今在臉書粉專《林老師氣象站》發文指出，每次颱風來襲前，都會根據各數值模式模擬結果，與實際現況的環境發展，進行滾動式的綜合評估，嘗試預先找到這次颱風可能的最佳路徑。再依此最佳路徑，對應過去歷史可能的颱風個案進行選取，做為可能風雨量值預估的重要參考依據之一。

「但是，這次鳳凰颱風的歷史颱風個案選取，真的是太難了。」林得恩指出，因為要在11月，強度等級又是在中度至強烈颱風之間；而且是從台灣西部一路北上，不管有無登陸，或從海峽直接北上的颱風，在過去歷史個案中，都是非常罕見的！只能說，無疑又是一個氣候變遷影響所造成的特殊案例。

林得恩表示，從1950–2024年的氣候統計來看，11月平均侵台的颱風數，1年只有0.3個；曾於11月登陸台灣的颱風也僅6至7個，其中，幾乎無一個案是由西部登陸，橫越中央山脈，再從台灣東部或東北部出海的歷史颱風。而由南往北、走台灣海峽的颱風總數3至4個，也是屬於在11月份較罕見的路徑。

至於鳳凰颱風的命名，也頗為特殊，這次由香港命名，「鳳凰」之意，不是花，不是鳥，而是山。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

日本「熊出沒」把人當食物 自衛隊圍捕！遊客保命5訣竅（壹蘋10點強打）

立冬聚財氣 3生肖接好運

保時捷純電Cayenne技術來自Formula E世界冠軍車隊 導入Porsche 99X Electric液冷與回收系統

