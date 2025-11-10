鳳凰中颱北轉朝台狂奔 7縣市暴風圈侵襲率破9成
中度颱風鳳凰逐漸北轉朝台灣接近，根據氣象署公布的120小時颱風暴風侵襲機率，南投縣、雲林縣、屏東縣、高雄市、嘉義市、嘉義縣及台南市等7縣市侵襲機率均已突破9成。
據中央氣象署今天發布的暴風圈侵襲機率顯示，台南市高達95%，嘉義市與嘉義縣均為93%，高雄市與雲林縣為91%，南投縣與屏東縣則為90%。另外，北部地區也有相當高的侵襲機率，基隆市76%、新北市78%、台北市77%、桃園市77%、新竹市與新竹縣均為78%，宜蘭縣則達83%。東部地區方面，花蓮縣87%、台東縣81%，離島地區澎湖縣高達87%。
中央氣象預報員朱美霖說明，鳳凰颱風中心目前已進入南海，結構仍在整合中。颱風在北轉過程中將維持中度颱風強度，但接近台灣西南海域時，由於越偏北，海象條件不適合颱風發展，因此會有明顯減弱情形，預估屆時近台灣時以輕度颱風為主。
朱美霖進一步指出，颱風北方的東北季風已影響台灣，今、明兩天受共伴效應影響，北部、東半部將有明顯降雨。12日白天至晚間颱風逐漸接近，12日、13日有機會通過台灣陸地上空，但此期間發展受限，加上台灣地形影響，颱風強度將明顯減弱，甚至可能進一步減弱。14日早上颱風將持續往琉球海域移動，逐漸減弱成溫帶氣旋。
延伸閱讀
鳳凰颱風明發布陸警 氣象署：北部納警戒區視減弱程度
全台有感！鳳凰颱風午後「雨勢再升級」 風雨最猛時段曝
鳳凰颱風來勢洶洶 金門小三通「雙向全面停航」
其他人也在看
中度颱風鳳凰轉彎要來了！ 估週三晚間登陸、5縣市侵襲率超過90%
[Newtalk新聞] 中度颱風「鳳凰」轉彎朝台灣而來，中央氣象署預估，最快今（10）天晚上發布海上警報、明天發布陸上警報，週三最靠近台灣，並可能在當晚登陸中南部。根據氣象署發布的暴風侵襲機率圖，台南、高雄等5縣市超過90%，台中也有84%，全台皆須嚴加防颱。 氣象署指出，第26號颱風「鳳凰」中心位置今（10）天凌晨2點時位於鵝鑾鼻東南方580公里，以每小時19公里速度，向西北轉北北西進行，已通過菲律賓呂宋島，持續朝西北西方向前進，依照路徑預測，「鳳凰」將北轉拐彎朝台灣海峽持續前進，之後再轉東北通過台灣。 氣象署預測，由於「鳳凰」經過陸地而且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島須慎防大雨及豪雨；週三隨著颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。 根據氣象署最新公布的暴風侵襲機率圖，有5縣市遭侵襲機率超過90%，分別為：台南94%、嘉義縣92%、嘉義市91%、雲林90%、高雄90%。而超過80%包括：屏東88%、台中84%、花蓮81%新頭殼 ・ 3 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 18 小時前
各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」 致災雨炸北部、東部
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署最快於今(10日)下午發布海上颱風警報，週二發布陸警。氣象專家吳德榮指出，週二、週三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。中天新聞網 ・ 3 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 20 小時前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
鳳凰颱風逼近明放假？ 蔣萬安密切掌握動態「這樣說」
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 中度颱風鳳凰以每小時14公里速度，向西北轉北北西進行。近颱風中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，中央氣象署最快會在今（10）日起陸續發布海上陸上颱風警報。對於明日是否有機會放颱風假，台北市長蔣萬安今日上午受訪表示，市府一定會密切掌握颱風動態，評估對台北可能造成的風勢、雨勢衝擊。 據指出，颱風侵襲台北機...匯流新聞網 ・ 1 小時前
鳳凰將變強颱! 最快週一海警.週二陸警 嘉南登陸機會高
生活中心／綜合報導鳳凰颱風最快今天（9）升級為強颱，入夜後登入菲律賓。氣象署預估，最快周一午後就會發海警，緊接著周二發陸警。暴風圈約在週三清晨就會觸陸。不過現在已經是防颱準備的最後關鍵期，因為颱風進入南海北轉後，外圍環流伴隨東北季風，周一開始，迎風面北部、宜花，恐就會先出現致災性大雨。民視 ・ 13 小時前
鳳凰強襲菲律賓！瞬間陣風飆230公里 吊橋狂晃影片曝光
即時中心／温芸萱報導颱風「鳳凰」今晚將在菲律賓呂宋島奧羅拉省登陸，菲國多地發布最高等級警報，超過90萬人緊急撤離。從社群影片可見，多處地區淹水、吊橋被吹得劇烈搖晃。菲律賓剛脫離「海鷗」颱風陰影，尚未復原又迎來鳳凰颱風侵襲，當局宣布多地停班停課，全國進入高度警戒。民視 ・ 18 小時前
恐轉強颱！鳳凰颱風「準備開眼」鄭明典示警：又是一個大災難
颱風「鳳凰」8日8時的中心位置在北緯12.4度，東經 132.4度，以每小時33公里速度，向西北西進行，並已正式升級為中颱，預計下週三、週四（12、13日）最靠近台灣，未來恐升級成強颱。前氣象局局長鄭明典表示，從目前的強度來看，「對菲律賓又是一個可能的大災難！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
勇敢的鳳凰決定硬幹！ 氣象專家：恐像山陀兒死在台灣
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象專家林得恩表示，由於鳳凰颱風所處海域，提供其非常適合再繼續發展條件，目前評估今日鳳凰強度將從中颱再升為強颱，不過也指出，等上了台灣陸地碰到中央山脈，「颱風強度將會快速被減弱，會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去」。中天新聞網 ・ 1 天前
綠電三雄齊跌！雲豹重挫7%苦陷百元保衛戰 分析師：先行避開
外傳總統賴清德要求經濟部不要再搞綠電，雖然總統府、經濟部長出面澄清，然綠電三雄今（10）日同步走跌，雲豹能源（6869）更是苦吞半根跌停，股價最低一度觸及103元，苦守百元大關，森崴能源（6806）、泓德能源（6873）也下跌4%。摩爾投顧分析師林漢偉認為，綠能產業本身沒有問題，但台灣綠能廠商背景複雜，易受政治、官司疑雲影響，建議先行避開，或真有興趣，則可考慮相關主題ETF以分散風險。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
全台有感！鳳凰颱風午後「雨勢再升級」 風雨最猛時段曝
鳳凰颱風逐步逼近台灣，中央氣象署預估最快今（10）下午發布海上颱風警報。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，這次的颱風全台都會明顯有感，周一午後至周二整天「北台灣降雨最劇烈」，兩日累積雨量恐飆破500毫米。中天新聞網 ・ 1 小時前
回波接近！鄭明典「示警2區」雨勢將增強 今晚到明天最明顯
今（10）日除了東北季風影響外，開始有颱風外圍的水氣移入，迎風面基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，雨勢愈晚愈明顯，可能有大雨或豪雨出現，尤其大臺北地區及宜花雨勢明顯且持續，有局部豪雨等級以上發生的機率。對此，前氣象局長鄭明典也示警，回波正在接近中。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
鳳凰接近將迅速減弱 賈新興估11/12晚「雲林一帶」登陸
中颱鳳凰持續朝台灣靠近，氣象專家賈新興分析，颱風在接近澎湖海域時，因整體大環境不利其發展，強度於週三（12）日午後有迅速減弱的趨勢，預估颱風中心於同日晚間10點多登陸雲林一帶。中天新聞網 ・ 2 小時前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰共伴這2天最劇烈！挾致災雨炸2地區 專家示警：登陸地未必最強風雨
「鳳凰」颱風維持中度颱風上限強度，目前已通過呂宋島，正在南海重新整合，中央氣象署指出，最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日不排除發布陸警。氣象專家吳德榮指出，明日、週三（11、12日）鳳凰的共伴效應最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
鳳凰颱風共伴發威！「一路往北」6地雨紫爆恐成災 一圖看本週風雨時程
「鳳凰」颱風維持中度颱風上限強度，目前已通過呂宋島，正在南海重新整合。中央氣象署指出，最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日不排除發布陸警。氣象粉專分析，颱風進入南海後，東南暖濕氣流與東北季風可能會有共伴效應，共伴效應位置逐漸往北，擴及台灣東北側及東側，「基隆北海岸、雙北山區、新北東側、宜蘭、花蓮、台東均有劇烈降雨的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
鳳凰颱風、東北季風共伴效應機會高！ 粉專曝「強風豪雨3大時程」
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書發文表示，「鳳凰」颱風在副熱帶高壓穩定導引下，今晚將以巔峰之姿登陸菲律賓呂宋島，並於週一（10日）進入南海，隨後沿著副熱帶高壓斷裂產生的弱點北上。「若路徑無特殊變化，週三（12日）上午暴風圈接觸南部陸地，夜晚籠罩中、南...CTWANT ・ 22 小時前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 1 天前