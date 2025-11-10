鳳凰中颱北轉朝台狂奔 7縣市暴風圈侵襲率破9成

中度颱風鳳凰逐漸北轉朝台灣接近，根據氣象署公布的120小時颱風暴風侵襲機率，南投縣、雲林縣、屏東縣、高雄市、嘉義市、嘉義縣及台南市等7縣市侵襲機率均已突破9成。

氣象署公布的120小時颱風暴風侵襲機率。（圖／中央氣象署）

據中央氣象署今天發布的暴風圈侵襲機率顯示，台南市高達95%，嘉義市與嘉義縣均為93%，高雄市與雲林縣為91%，南投縣與屏東縣則為90%。另外，北部地區也有相當高的侵襲機率，基隆市76%、新北市78%、台北市77%、桃園市77%、新竹市與新竹縣均為78%，宜蘭縣則達83%。東部地區方面，花蓮縣87%、台東縣81%，離島地區澎湖縣高達87%。

氣象署上午８時公布鳳凰暴風到達的時間。（圖／中央氣象署）

中央氣象預報員朱美霖說明，鳳凰颱風中心目前已進入南海，結構仍在整合中。颱風在北轉過程中將維持中度颱風強度，但接近台灣西南海域時，由於越偏北，海象條件不適合颱風發展，因此會有明顯減弱情形，預估屆時近台灣時以輕度颱風為主。

朱美霖進一步指出，颱風北方的東北季風已影響台灣，今、明兩天受共伴效應影響，北部、東半部將有明顯降雨。12日白天至晚間颱風逐漸接近，12日、13日有機會通過台灣陸地上空，但此期間發展受限，加上台灣地形影響，颱風強度將明顯減弱，甚至可能進一步減弱。14日早上颱風將持續往琉球海域移動，逐漸減弱成溫帶氣旋。

