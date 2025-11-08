鳳凰今拚強颱達巔峰！「穿心颱」估這時暴風圈觸陸 對台衝擊示警2關鍵

生活中心／施郁韻報導

鳳凰颱風下週三（12日）上午暴風圈接觸南部陸地，週四（13日）凌晨左右登陸。（圖／翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

鳳凰颱風升格成中度颱風，未來有機會轉強颱，過去6小時在副熱帶高壓穩定導引下，持續往西移動，時速達40公里。氣象粉專指出，預計今（9）日將達強烈颱風，下週三（12日）上午暴風圈接觸南部陸地，週四（13日）凌晨左右登陸彰化～台南間。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鳳凰颱風預計明日將達強烈颱風，也是「這一生巔峰狀態」，今晚登陸菲律賓呂宋島，下週一（10日）進入南海後逐漸北轉，如果路徑上沒有特殊變化，下週三（12日）上午暴風圈接觸南部陸地，夜晚籠罩中、南部地區。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，AI模式系集每條線都指向台灣，表示模式成員看法相當一致，除非大翻車，否則侵襲台灣機率極高，往西南掉下去機率極低，但仍有2要點是未來幾日要特別觀察，攸關侵襲台灣時各地起風時間與風雨大小。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，第一為颱風北轉的幅度（角度）及移動速度；第二為颱風靠近台灣時減弱的速度，「週一至週三時時刻刻都是關鍵」。



