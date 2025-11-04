鳳凰今日生成 最新4路徑預估 「開前門」就慘了

熱帶性低氣壓TD29，今日內發展為今年第26號颱風「鳳凰」，其路徑確定北轉，轉彎時間及角度，將決定台灣受威脅程度。由於主要導引氣流為太平洋高壓，氣象專家林得恩指出，初步預估該低壓有4種路徑，不能完全排除登陸機率！

在環境條件支持下，颱風於11月生成的例子雖不多，卻也不算罕見。預估鳳凰會持續朝西北方向前進，林得恩列舉3路徑，分析對台影響

第1條路徑：太平洋高壓在未來幾天明顯東退，北方冷氣團尚未南下，鳳凰一通過東經130度就提早北轉，甩到日本南方海域；這是目前對台灣影響最小的一條路徑。

第2條路徑：未來幾天，北方槽線還沒抵達，高壓勢力變化也不大，鳳凰可能在接近菲律賓北部陸地前北轉，沿台灣東部外海往北走，這種擦邊球走法，因颱風中心非常靠近台灣東部陸地，是目前影響最大的一條路徑；歐洲模式模擬，就是此路徑。

第3條路徑：太平洋高壓勢力明顯西伸，加上北方槽線通過，鳳凰通過菲律賓，進入南海後開始北轉，該路徑對台灣影響較小；美國模式模擬為此路徑。

林得恩補充，另有1條路徑，就是颱風進入南海後北轉角度更大，直朝台灣西南外海，如果是這種走法，將不能完全排除颱風於南部登陸的可能，再由東部出海，殺傷力不容小覷。

