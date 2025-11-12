鳳凰今晚登陸 深夜到明晨轉熱帶低壓 明起東北季風接力

輕颱「鳳凰」今天(12日)下午2時已進逼到鵝鑾鼻西方120公里處，並以時速23轉43公里，加快朝台灣南端陸地前進，強度、大小和警戒區域都不變。中央氣象署預估它在今晚登陸後就會迅速減弱。

雖然輕度颱風「鳳凰」的強度在12日中午前後就已衰減到輕颱下限，不過目前台灣各沿海依舊是風強浪大，不僅海面浪高普偏都在3-5米，沿海空曠地區也因為颱風環流加上東北季風，導致未來2天依舊會出現平均風6級或陣風8級以上的強風，尤其是澎湖的風力更不容小覷。

廣告 廣告

此外，目前北台灣仍不時出現一些強降雨，花東山區和平地也不時伴隨明顯的雨勢。氣象署預估，隨著颱風逐漸進逼台灣南端陸地，基隆北海岸到北部也將再度出現強降雨。所幸「鳳凰」在12日晚間登陸後，很快就會減弱為熱帶性低氣壓，只是13日起又有另一波東北季風接力影響台灣的天氣。氣象預報中心資深預報員朱美霖說：『(原音)颱風在今天晚間左右就會通過恆春半島這一帶的陸地，並且往東北方向移動，因此在今天深夜到明天凌晨左右，它就會逐漸減弱為熱帶性低氣壓。而在明天的白天往東北移動的過程，會進一步地變性為溫帶氣旋，再隨著北方高壓往東移動，所以在台灣附近會有一波東北季風增強。』

也因此，13日起，隨著「鳳凰」消散，東北季風將接力為北台灣帶來迎風面的降雨，而且不排除仍有局部大雨；同時，北台灣的清晨低溫也將下滑到攝氏20度，台中以北和宜蘭、花蓮的高溫也會稍微下降到25、26度。

不過，這波東北季風很快就會在周末2天減弱，只是周日晚間起又將迎來另一波威力較強的大陸高壓南下，而且預計在17、18日就會讓全台有感降溫，不僅各地低溫將下探15、16度到18度，白天高溫也可能不到20度。 (編輯：沈鎮江)