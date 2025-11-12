生活中心／綜合報導

鳳凰颱風步步逼近，暴風圈接觸陸地後，受到地形破壞不斷減弱，氣象署預估，鳳凰將在今晚，通過恆春陸地，最快深夜就會減弱為熱帶性低氣壓，提醒民眾，除了共伴效應發威，帶來豪大雨，週四東北季風增強，宜蘭恐將再有一波降雨。

來勢洶洶的輕颱鳳凰，暴風圈接觸陸地後，不斷減弱，暴風圈縮水，最快今晚登陸，今天深夜，就會減弱為熱帶性低氣壓，恐將在台灣上空消失。氣象署資深預報員朱美霖：「未來在今天晚間左右，就會通過恆春半島這一帶的陸地，並且往東北方向移動，這段過程有逐漸減弱的趨勢，因此今天深夜到明天凌晨左右，就會逐漸轉弱為熱帶性低氣壓，而在明天的白天，往東北移動的過程，會進一步的變性為溫帶氣旋，那這段期間的話，還是要留意颱風它接近我們的過程當中，這樣子的整個環流的風場，會為台灣附近帶來一些風向上面的改變。」

鳳凰今晚登陸! 週四東北季風增強 宜蘭恐再下大雨

共伴效應發威，宜蘭三天來累積雨量破千（圖／民視新聞）

雖然颱風減弱，但共伴效應發威，三天來，宜蘭累積雨量破千，宜蘭冬山也逼近一千毫米，新北瑞芳也有752毫米，氣象署持續發布豪雨特報，除了颱風逼近的高雄、屏東，週四東北季風報到，宜蘭還有一波雨勢。

宜蘭三天來累積雨量破千，造成當地多處淹水（圖／民視新聞）

氣象署資深預報員朱美霖：「颱風逐漸移動到台灣的南段陸地之後，風場上面東邊轉成偏南風，而在台灣的海峽這一側，是一個比較偏向偏北風的情形，所以說在基隆北海岸到北部的這一帶，都會有再進一步的強降雨出現，至於到了週四左右，偏北風的影響之下，北台灣北部宜蘭這邊的，降雨會比較明顯。」氣象署強調，鳳凰從台灣西南往東北移動，歷史上只有10%的颱風這麼走，提醒民眾不可小覷，小心防範。

