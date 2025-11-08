鳳凰今晚變強颱！週一發海警、週二陸警 北東恐出現「大量致災雨」
中度颱風「鳳凰」預估今晚（9日）增強為強烈颱風，登陸呂宋島後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，其強度將慢慢減弱，氣象專家林得恩評估，颱風中心接近台灣陸地時，強度有機會降為輕度颱風。中央氣象署預報員賴欣國則示警，最快明（10）日發布海上警報，下週二（11日）發陸上警報，下週三（12日）晚間至週四（13日）最接近台灣。
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道，今日為「風雨前的寧靜」，各地天氣晴朗，白天熱早晚涼的天氣，晚起北海岸及東半部轉有局部降雨的機率。今日各地區氣溫為：北部21至31度、中部21至32度、南部21至33度、東部18至31度。
最新模式模擬顯示，明日「鳳凰」外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率。下週二、三「鳳凰」的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢；而減弱中的「鳳凰」環流則視其路徑、強度，為部分地區帶來「強風、豪雨」的威脅，不過模式調整中，需持續觀察。下週四「鳳凰」持續減弱、遠離，天氣由南而北逐步好轉。下週五、六（14、15日）西半部晴朗，大台北、東半部偶局部短暫雨。
吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬與顯示，「鳳凰」的系集平均路徑粗黑線經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，病侵襲台灣；各別模擬路徑則顯示，「鳳凰」正如同其他11月北轉強颱的特性，因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度穩定空氣的逸入，而強度減弱，正因為各別模擬強度減弱的速度有差異，模擬路徑也更加分散，故其環流所伴隨的「強風、豪雨」，亦有很大的「不確定性」。
吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，「鳳凰」今晚將以最強之姿（強烈颱風，每秒53公尺速度）登陸呂宋島，通過後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，其強度亦逐漸減弱。11、12日在「鳳凰」與東北季風的「共伴效應」影響下，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢，應嚴加防範；而「鳳凰」在接近台灣的過程，中心雖持續的減弱，但其環流伴隨「強風、豪雨」，對部分地區仍具有的威脅，亦應防範；至於鳳凰中心是否登陸？在哪登陸？並非重點，也無需去特別強調。
氣象專家林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，由於「鳳凰」颱風所處海域，提供其非常適合再繼續發展條件，目前評估今天強度就會從原本的中度颱風，再增強為強烈颱風；隨後在環境駛流場的導引下，通過菲島呂宋陸地後，進入南海的東北側海域，向北分量就會開始增大。
林得恩示警，如果「鳳凰」行進方向及速度不改變的話，預計明日下午發布海上颱風警報，11日中午追加陸上颱風警報，12日晚上至13日上半天，颱風中心有機會在台灣西南部登陸。
林得恩說，「鳳凰」颱風過菲島北部陸地後，由於部份颱風結構已經受到局部山脈或地形的破壞，強度有機會降為中度颱風，且在其北轉過程中，有北方冷空氣的逸入作用，破壞颱風原本暖心結構特徵；加上又進入一個海洋熱含量低、且垂直風切大的海域，因此當颱風中心接近台灣陸地時，強度就有機會再降為輕度颱風，而當「鳳凰」碰到了中央山脈，颱風強度將會快速被減弱，「會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去！」
根據《ETtoday新聞雲》報導，氣象署預報員賴欣國表示，「鳳凰」可能在今天變強颱，預估今晚穿過呂宋島，10日進入南海，屆時先轉西北、北北西再轉北，12日晚間到13日一整天最接近台灣，最快10日海警、11日陸警，登陸機率較高，可能登陸中部以北；至於全台是否會都納入警戒區？仍得觀察颱風路徑怎麼走。
看更多 CTWANT 文章
每天互稱寶貝！她問「我叫什麼名字」男友卻答不出 過來人：結婚登記只知姓氏
王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！名嘴公開比對衛浴設備 徵信社：不要煽風點火
普發1萬還不還債？蔡阿嘎怒喊「你全家都有錢」 GPT一句話讓他死心
其他人也在看
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風將登陸台灣 下週有機會停班課？北市府回應了
中颱鳳凰持續增強，且路徑逼近台灣，根據中央氣象署最新颱風暴風圈侵襲機率預測指出，有14縣市超過5成，其中台北市達45%，不少民眾關心，台北市是否會納入陸上警戒範圍？有機會放颱風假嗎？對此，北市府回應了。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
輕颱鳳凰恐致輻合帶「卡在台灣東北方」 北東迎戰豪雨
輕颱鳳凰7日已到鵝鑾鼻東南東方2190公里海面處，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，「鳳凰」可能在未來48小時內達巔峰，若使輻合帶卡在台灣東北近海，桃園以北、基宜花東將有較長時間的豪雨發生。中天新聞網 ・ 1 天前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰今拚強颱達巔峰！「穿心颱」估這時暴風圈觸陸 對台衝擊示警2關鍵
鳳凰颱風升格成中度颱風，未來有機會轉強颱，過去6小時在副熱帶高壓穩定導引下，持續往西移動，時速達40公里。氣象粉專指出，預計今（9）日將達強烈颱風，下週三（12日）上午暴風圈接觸南部陸地，週四（13日）凌晨左右登陸彰化～台南間。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 14 小時前
鳳凰颱風來勢洶洶下週停班停課？北市府回應了
生活中心／李明融報導今年颱風季似乎沒有因進入到秋冬季節而消逝，中颱鳳凰目前正朝菲律賓呂宋島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，帶來雨勢。中央氣象署指出，根據最新預測鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成，是否有機會宣布放颱風假，台北市政府今天（8日）下午率先回應了。民視 ・ 11 小時前
颱風假有望？2縣市「暴風圈侵襲機率破7成」 鳳凰路徑曝光這幾天雨最猛
鳳凰颱風升格成中度颱風，未來有機會轉強颱，中央氣象署預估，下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報，據氣象署「120小時颱風暴風圈侵襲機率」資料顯示，2縣市暴風圈侵襲機率破7成，風雨威脅升高。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
強颱鳳凰來襲「最快週三晚間登陸」！下週恐豪雨發海陸警 西半部登陸機率升高
氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風目前為中度颱風，強度處於「中段班」等級，週六可能增強為強颱。最新觀測顯示，截至今日下午2點，颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海面上，正朝西北西方向前進，預計先登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉進入南海接近台灣。張竣堯表示，鳳凰颱風...CTWANT ・ 11 小時前
鳳凰颱風罕見路徑！恐沿北轉撲台 氣象專家：「非常少見」
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導颱風「鳳凰」正強勢逼近台灣，最新路徑預測顯示，颱風將在北轉後朝台灣靠近。氣象專家林得恩今（7）日在「林老師氣象站...FTNN新聞網 ・ 1 天前
有望颱風假？鳳凰環流大是「普發颱」 氣象粉專列7重點示警：皮繃緊了
根據中央氣象署今（8）日凌晨2時最新觀測，鳳凰颱風持續增強已經轉為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
鳳凰「攔腰斷頭颱」橫掃台！最快明海警 預計中部登陸、13日這縣市出海
第26號颱風「鳳凰」升格成中度颱風，未來有機會轉強颱。中央氣象署最新預估路徑顯示，「鳳凰」將成為攔腰斷頭颱，預計下週四（13日）清晨自台灣中部登陸，晚間由宜蘭出海，最快明（10）日發布海警。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
英國海灘驚見巨型怪魚！居民嘆如電影生物 專家解答了
據《太陽報》報導，43歲的寵物保姆德拉尼（Katalina Delaney）11月2日帶著客人的狗在海灘散步時，意外發現了該生物。德拉尼形容生物看起來像是1條巨大的鰻魚，靜靜地躺在沙灘上，完全沒有動靜，「我從未見過這樣的東西。」隨後該照片便迅速在社群媒體上瘋傳，引起了海灘遊客...CTWANT ・ 1 天前
東北季風助攻！鳳凰颱風明恐轉強颱「這2天」風雨最劇烈 影響縣市曝
天氣風險分析師吳聖宇表示，鳳凰颱風今日凌晨已經增強為中度颱風，明日有可能達到強烈颱風等級，暴風圈半徑也有機會擴大到300公里以上。明起東北季風會開始逐漸增強，迎風面的大台北、基隆北海岸可能有短暫陣雨，明晚鳳凰颱風外圍的水氣也逐漸抵達；預估下週三（12日）至週四（13日）最接近台灣，恐成為近年少見的11月登陸颱風，屆時在龐大環流與東北季風交互作用下，全台可能出現明顯風雨。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前