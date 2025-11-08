鳳凰今晚變強颱！週一發海警、週二陸警 北東恐出現「大量致災雨」

「鳳凰」颱風預估今晚會增強為強烈颱風。（圖／中央氣象署）

中度颱風「鳳凰」預估今晚（9日）增強為強烈颱風，登陸呂宋島後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，其強度將慢慢減弱，氣象專家林得恩評估，颱風中心接近台灣陸地時，強度有機會降為輕度颱風。中央氣象署預報員賴欣國則示警，最快明（10）日發布海上警報，下週二（11日）發陸上警報，下週三（12日）晚間至週四（13日）最接近台灣。

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道，今日為「風雨前的寧靜」，各地天氣晴朗，白天熱早晚涼的天氣，晚起北海岸及東半部轉有局部降雨的機率。今日各地區氣溫為：北部21至31度、中部21至32度、南部21至33度、東部18至31度。

廣告 廣告

最新模式模擬顯示，明日「鳳凰」外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率。下週二、三「鳳凰」的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢；而減弱中的「鳳凰」環流則視其路徑、強度，為部分地區帶來「強風、豪雨」的威脅，不過模式調整中，需持續觀察。下週四「鳳凰」持續減弱、遠離，天氣由南而北逐步好轉。下週五、六（14、15日）西半部晴朗，大台北、東半部偶局部短暫雨。

吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬與顯示，「鳳凰」的系集平均路徑粗黑線經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，病侵襲台灣；各別模擬路徑則顯示，「鳳凰」正如同其他11月北轉強颱的特性，因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度穩定空氣的逸入，而強度減弱，正因為各別模擬強度減弱的速度有差異，模擬路徑也更加分散，故其環流所伴隨的「強風、豪雨」，亦有很大的「不確定性」。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線）經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑（細線）則顯示，鳳凰北轉、各別模擬路徑更加分散（左圖）。最新氣象署路徑潛勢預測圖（右圖）顯示，鳳凰今晚登陸呂宋島，通過後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，再轉向台灣海峽，其強度逐漸減弱，不確定性（紅框）加大。（圖／翻攝自氣象應用推廣基金會）

吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，「鳳凰」今晚將以最強之姿（強烈颱風，每秒53公尺速度）登陸呂宋島，通過後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，其強度亦逐漸減弱。11、12日在「鳳凰」與東北季風的「共伴效應」影響下，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢，應嚴加防範；而「鳳凰」在接近台灣的過程，中心雖持續的減弱，但其環流伴隨「強風、豪雨」，對部分地區仍具有的威脅，亦應防範；至於鳳凰中心是否登陸？在哪登陸？並非重點，也無需去特別強調。

廣告 廣告

氣象專家林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，由於「鳳凰」颱風所處海域，提供其非常適合再繼續發展條件，目前評估今天強度就會從原本的中度颱風，再增強為強烈颱風；隨後在環境駛流場的導引下，通過菲島呂宋陸地後，進入南海的東北側海域，向北分量就會開始增大。

林得恩示警，如果「鳳凰」行進方向及速度不改變的話，預計明日下午發布海上颱風警報，11日中午追加陸上颱風警報，12日晚上至13日上半天，颱風中心有機會在台灣西南部登陸。

林得恩說，「鳳凰」颱風過菲島北部陸地後，由於部份颱風結構已經受到局部山脈或地形的破壞，強度有機會降為中度颱風，且在其北轉過程中，有北方冷空氣的逸入作用，破壞颱風原本暖心結構特徵；加上又進入一個海洋熱含量低、且垂直風切大的海域，因此當颱風中心接近台灣陸地時，強度就有機會再降為輕度颱風，而當「鳳凰」碰到了中央山脈，颱風強度將會快速被減弱，「會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去！」

根據《ETtoday新聞雲》報導，氣象署預報員賴欣國表示，「鳳凰」可能在今天變強颱，預估今晚穿過呂宋島，10日進入南海，屆時先轉西北、北北西再轉北，12日晚間到13日一整天最接近台灣，最快10日海警、11日陸警，登陸機率較高，可能登陸中部以北；至於全台是否會都納入警戒區？仍得觀察颱風路徑怎麼走。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

每天互稱寶貝！她問「我叫什麼名字」男友卻答不出 過來人：結婚登記只知姓氏

王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！名嘴公開比對衛浴設備 徵信社：不要煽風點火

普發1萬還不還債？蔡阿嘎怒喊「你全家都有錢」 GPT一句話讓他死心