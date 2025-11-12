鳳凰今最靠近台灣 4地區「暴風圈侵襲率狂飆100％」
鳳凰颱風暴風圈今（12）日凌晨接觸恆春半島，對雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮、台東、恆春半島及澎湖等地構成威脅，中央氣象署資深預報員朱美霖表示，今颱風最靠近台灣，雖然強度略有減弱，但風雨影響仍明顯，南部地區須嚴加防範，根據氣象署最新資料顯示，高雄、屏東、恆春及綠島等4地的暴風圈侵襲機率達100%。
根據氣象署最新公布的「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」：
北部地區：基隆市9%、新北市7%、台北市8%、桃園市5%、新竹市5%、新竹縣5%、宜蘭縣21%。
中部地區：苗栗縣8%、台中市21%、彰化縣24%、南投縣42%、雲林縣56%。
南部地區：嘉義縣76%、嘉義市75%、台南市98%、高雄市100%、屏東縣100%、恆春100％。
東部及外島地區：花蓮縣62%、台東縣99%、連江縣0%、金門縣0%、澎湖縣55%、綠島100%。
朱美霖今晨於記者會中指出，鳳凰颱風從昨晚至今早強度略微減弱，暴風半徑縮小、結構開始鬆散，呈現高低層分離的型態；今是颱風最靠近台灣的一天，中心正逐步逼近西南海域，雖強度轉弱，但風雨仍具威脅，尤其南部地區需嚴加防範。
朱美霖說，颱風預計今晚至深夜間登陸台灣南端，通過後將從台東附近出海，隨著移動過程持續減弱，往東北方向前進時，可能轉為熱帶性低氣壓，甚至變性為溫帶氣旋。
