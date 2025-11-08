鳳凰今轉強颱 12日恐登陸中部

鳳凰颱風恐影響台灣，光復鄉馬太鞍溪河床上，數部怪手重機械正持續疏濬中。（王志偉攝）

鳳凰颱風今天升級強颱！中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風仍會持續增強，預計10日強度達到最強，通過呂宋島後北轉接近台灣後，強度會減弱，10日至11日受外圍環流與東北季風共伴效應影響，全台有雨且雨勢增強，尤其大台北、東北部與東部山區有機會出現豪雨等級以上降雨，颱風將於12日最靠近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇」則指出，鳳凰體型龐大，面積足足有好幾個台灣大。

張竣堯說，鳳凰颱風12日晚間至13日清晨有機會登陸台中至嘉義一帶等中部地區，但仍有不確定性，雖然颱風北上逐漸減弱，仍會帶來具破壞性的風雨，預計中南部、花東有大雨或局部豪雨機率，整體雨勢將於14至15日趨緩，但北部、東半部仍有短暫雨勢。氣象署預估，10日白天針對鳳凰颱風發布海上警報、11日發布陸上警報。

張竣堯提到，11至12月有颱風登陸較罕見，若鳳凰颱風登陸，將成繼1967年的吉達颱風後，58年來首個11月登陸颱風，若12月也計入，則是繼2004年南瑪都颱風後首個在11至12月間登陸的颱風。

因應鳳凰颱風恐襲台，且光復鄉馬太鞍溪堰塞湖威脅仍未解除，花蓮縣政府根據林保署模擬警戒範圍區，匡列出光復、鳳林、萬榮3鄉鎮2720個門牌，為預防性撤離作準備；光復鄉長林清水說，只要上次水淹超過1.5公尺民宅，就算有2樓，一律強制撤離。

另外，因馬太鞍溪中上游河床土方量，估算還有3億立方公尺，水利署第九河川分署指出，自樺加沙颱風後已疏濬190萬立方公尺，豪雨來前已調集重機械與消波塊等因應，並且強化主深槽連貫暢通，增加通洪能力，24小時掌握溪水狀況。

台東各地農民面對鳳凰颱風來勢洶洶也神經緊繃。池上稻農表示，目前僅第一批稻穀能收割，第二、三期稻作仍青綠未熟，「只希望風雨不要太大」。荖葉園業者陳姓農友則說，7月丹娜絲颱風時才剛重整田區，如今又遇新颱威脅，只能搶收多少算多少。