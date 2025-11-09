鳳凰今「中颱→強颱」！最快週一、二發海陸警 這天恐登陸穿台

今年第26號颱風「鳳凰」在副熱帶高壓穩定導引下，時速達到40公里，預計今天就會增強為強烈颱風，且穩定朝西方向移動，週一進入南海後逐漸北轉朝台灣前進，週三、週四將登台，氣象專家林得恩指出，如果行進方向和速度不變的話，最快明（10）天就可能發布海上警報、11日發布陸上颱風警報。

根據中央氣象署颱風動態，鳳凰颱風今（9）天清晨2點，中心位置在鵝鑾鼻東南方1070公里的海面上，持續向西北西前進。林得恩指出，由於鳳凰颱風所處海域很適合它發展，預估今天強度就會升級為「強烈颱風」，隨後在環境駛流場的導引下，通過菲島呂宋陸地後，進入南海的東北側海域，就會開始北轉。

林得恩提到，鳳凰颱風通過菲島北部陸地後，部份颱風結構會受到局部山脈或地形破壞，強度有機會降為中度颱風，而在其北轉過程中，有北方冷空氣的逸入作用，破壞颱風原本暖心結構特徵，加上又進入一個海洋熱焓量低、且垂直風切大的海域，因此，當颱風中心接近台灣陸地時，強度就有機會再降為輕度颱風。

不過就算強度減弱，西半部地區仍不可忽視威力，林得恩表示，如果鳳凰颱風行進方向及速度不改變的話，預計最快明天下午發佈海上颱風警報、11日中午陸上颱風警報，12日晚至13日上午颱風中心有機會在台灣西南部登陸，有機會碰上中央山脈後，強度快速減弱。





