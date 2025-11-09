鳳凰以「強颱之姿」襲來！ 李四川曝自身經驗：11月的颱風都不好惹

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

第26號颱風「鳳凰」在昨（8）日清晨已增強為中度颱風，氣象專家吳德榮示警，預估鳳凰今晚將以強颱之姿登陸呂宋島，下週二、三（11、12日）為「共伴效應」影響最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。對此，台北市副市長李四川也直呼：「11月颱都是不好惹的，請大家做好防颱準備。大家平安。」

第26號颱風「鳳凰」預估今晚轉強颱，台北市副市長李四川直呼「11月颱都是不好惹的」。（圖／記者方炳超攝）

根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前中心位置在北緯14.3度，東經124.8度，以每小時28公里速度，向西北西進行；預計下週一（10）日會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣趨勢；週二、週三會受到鳳凰颱風或其外圍環流影響，大臺北、東半部地區、南部地區降雨機率高，要留意局部豪大雨，北部地區及中部地區也有局部短暫雨。

廣告 廣告

李四川分享，前幾天台北山區連日的大雨，造成台北市部分地區山坡滑落，感謝工務局大地處趕工，可以在明天全部噴漿完成、做好防颱準備。（圖／李四川臉書）

對此，李四川今（9）日在臉書上表示，前幾天台北山區連日的大雨，造成台北市部分地區山坡滑落，感謝工務局大地處利用這幾天好天氣日夜趕工，可以在明天全部噴漿完成、做好防颱準備，「料敵從寬，禦敵從嚴」。文末他也直呼：「從我的公務經驗，11月颱都是不好惹的，請大家做好防颱準備。大家平安。」

更多FTNN新聞網報導

政治讀新術／「不管誰選都會輸巧慧！」王義川嗆黃國昌會棄賽：沒議員怎麼選市長

李四川：輝達研議在台北設子公司 市府最快下週與新壽簽解約協議

綠派蘇巧慧戰新北不意外 黃國昌喊恭喜：自己繼續按部就班

