鳳凰估下週三、四恐穿越台灣上空 專家揭最新路徑示警「對台很不利」

第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時生成，預計下週一（10日）前後會接近巴士海峽至台灣附近海面。中央氣象署提醒，颱風未來路徑與對台灣影響仍具不確定高，但整體而言，颱風接近台灣機率高。而颱風的模式預報路徑均逐漸明朗，氣象粉專「台灣颱風論壇」示警，「這樣的走勢對台灣而言最不利」。

專家預警鳳凰恐「穿越台灣上空」

氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，鳳凰颱風下週二（11日）穿越菲律賓進入南海後將大角度北轉，朝台灣接近，模式預報逐漸收斂、明朗。



綜合數值模式資料顯示，颱風有可能於週三至週四（12至13日）穿越台灣上空，強度可達輕颱上限或中颱下限，強調「這樣的走勢對台灣而言最不利，請大家這幾天要開始做防颱準備。」

廣告 廣告

今年第26號颱風鳳凰今（6）日凌晨2時已經生成，最新路徑圖。（圖／取自中央氣象署）

鳳凰下週路徑複雜「三種可能」影響台

氣象署表示，颱風週日（9日）前將穩定朝菲律賓呂宋島移動，但週一後環境複雜，北轉位置及後續路徑仍有不確定性。可能經台灣東側近海北上、經台灣海峽北上、登陸台灣或走更西再北上。北轉後海氣環境不利颱風發展，預期強度將減弱，但對各地風雨影響仍需觀察。



氣象署也說，週一來到為轉折關鍵區，不排除發警報，但仍須密切注意。氣象署說明，颱風後續路徑、屆時距台灣的遠近與本身強度，都會有不同情境帶來的風雨影響區域和程度。但整體而言，颱風接近並影響台灣的機率相當高，一定要密切注意。

氣象署表示，週一來到為轉折關鍵區，不排除發警報，但仍需密切注意。（圖／翻攝報天氣-中央氣象署臉書）

未來降雨熱區一覽

依氣象署最新資料，週六（8日）起基隆北海岸、東半部（蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海風浪增強，週日夜至週一東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，北北基及宜花地區降雨明顯。週二、週三受颱風及其外圍環流影響，大台北、東半部及南部降雨機率高，局部地區可能出現豪大雨。