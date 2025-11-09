鳳凰估今成強烈颱風！大甩尾轉彎襲台 影響時間延後了

生活中心／游舒婷報導

鳳凰颱風預計往台灣來，天氣職人吳聖宇表示，目前路徑演變跟先前相比，並沒有明顯變化，不過颱風中心以及本體環流經過台灣上空時間比預估晚，影響台灣的時間也延後了。

鳳凰颱風來勢洶洶。（圖／取自國家災害防救科技中心）

吳聖宇在臉書上分析，鳳凰預計將在今（9）日早上強度達到巔峰，有機會成為強烈颱風，看到結構後，真的很萬幸台灣不是承受第一擊的地方，菲律賓又將成為最大苦主。

關於未來路徑，跟2-3天前相同，預計將大甩尾轉彎後朝台灣來，趨勢沒有明顯變化，微調的地方是進入南海後繞出去的距離稍微遠了一點，因此颱風中心、本體環流經過台灣上空的時間比先前預估的時間晚，原本預估是下週三（12日）白天要經過台灣上空，現在變成要等到12日晚間，下週四（13日）白天這段期間仍在過境台灣，遠離台灣的時間也因此要延後到週四（13日）的晚間之後，整個時程往後延了大約12小時左右。

吳聖宇指出，登陸點的位置目前會在哪並不確定，中部以南任一個點都有機會，而登陸點、會如何通過台灣上空會關係到週三、週四（12日至13日）的風雨變化，後續要再觀察，而預計颱風北上靠近台灣後，強度會持續減弱，等暴風圈真正接觸台灣陸地時，應該已經是輕度颱風等級。

吳聖宇提醒，今（9日）下午起台灣附近的東北季風會先增強，然後晚上鳳凰颱風的水氣會開始抵達台灣附近，下週一、週二（10-11日）颱風在台灣西南方海面逐漸北上，北部、東北部、東部要特別注意是否出現強降雨的現象，提醒迎風面地區的朋友務必注意防範。

鳳凰最新預估路徑。（圖／中央氣象署）

