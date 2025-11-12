鳳凰估今晚過恆春半島！氣象署：減弱速度比預期快
今年第26號颱風「鳳凰」強度持續減弱，目前為輕度颱風，氣象署指出，預估今日傍晚至晚間通過恆春半島，隨後往東北移動，過程中有逐漸減弱成熱帶性低氣壓趨勢，減弱速度可能比預期來得快。
氣象署資訊顯示，鳳凰颱風今日上午11時的中心位置在鵝鑾鼻的西方約140公里處，陸上警戒區域為嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東；海上警戒範圍為台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。
氣象署預報員朱美霖指出，颱風過去3小時強度繼續減弱，暴風圈半徑也縮減，目前仍維持輕颱強度，海上陸上警戒範圍並未改變。颱風未來接近台灣西南方近海，預估今日傍晚至晚間通過恆春半島，隨後往東北移動，過程中有逐漸減弱成熱帶性低氣壓趨勢。
她表示，台灣東南邊今天雨勢斷斷續續，目前時雨量10至11豪米，仍在累積中，基隆北海岸雨勢比起今晨稍減，未來12小時，花東明顯降雨，今晚颱風更為靠近，中南部降雨增多，北台灣下一波降雨增強。明天白天，基隆北海岸、大台北、北部山區、宜蘭山區有明顯降雨，明日晚間颱風更遠離，但東北季風影響，北台灣降雨持續。
朱美霖表示，周五以前台灣天氣受季風影響，周六至周日季風減弱，降雨略減，周一、周二受下一波東北季風影響，迎風面降雨增多，氣溫也會明顯下降。
