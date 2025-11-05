鳳凰估今生成！恐直逼強颱 下波東北季風週日轉濕涼

【高沛生／綜合報導】今晨最低溫為新竹縣關西鎮18.4°C，東北季風持續影響北台灣，氣象署針對基隆、新北發布大雨特報。中央氣象署預報員張承傳表示，位於關島南南西方海面的熱帶性低氣壓，今（5）日有望發展為今年第26號颱風「鳳凰」，強度可達中度至強烈颱風等級，目前正朝呂宋島前進，預估11月10日前後路徑可能出現分歧，若北轉將更靠近台灣。屆時若與東北季風產生共伴效應，東部降雨將更明顯；下一波東北季風預計週日（9日）報到，北台灣將再度轉涼轉濕。

氣象署指出，今天仍受東北季風影響，迎風面的北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨機率高；東南部地區與恆春半島也有短暫雨。中南部則為多雲到晴，午後山區有短暫陣雨。新竹以北及宜蘭整天偏涼，氣溫約20至25°C，其餘地區早晚涼，低溫約21至23°C，白天苗栗以南及花東高溫約26至30°C，南高屏局部地區可達31至32°C，中南部日夜溫差大，早出晚歸應注意保暖。

氣象署今晨3時20分發布大雨特報，指出受東北季風影響，基隆北海岸有局部豪雨發生，基隆市與新北市受到影響。張承傳提醒，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有平均風6級以上或陣風8級以上強風，東部及東南部沿海也有長浪發生的可能，海邊活動須注意安全。

張承傳指出，熱帶低壓目前中心位於鵝鑾鼻東南東方約2800公里的海面上，以西北轉西北西方向移動，預計週末前後將通過呂宋島附近，未來不排除北轉，屆時若颱風靠近台灣，可能使東半部雨勢明顯增強。若與東北季風同時作用，將再度出現共伴效應，東部與東北部仍為主要降雨區。至於第25號颱風「海鷗」（KALMAEGI），目前持續朝越南方向前進，對台灣無直接影響。

今晨衛星雲圖可見，台灣南方的颱風「海鷗」和東南方的熱帶性低氣壓TD-29。中央氣象署

