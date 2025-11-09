鳳凰估今變強颱！氣象署：週三「台中以北」登陸 明後天發海陸警

【高沛生／綜合報導】中央氣象署預報員賴欣國表示，第26號颱風「鳳凰」（FUNG-WONG）今（9日）有望增強為強烈颱風，預估明天發海上警報、後天發陸上警報，週三深夜登陸的可能性較高，登陸地點落在台中以北。鳳凰北轉接近台灣時強度將略為減弱，但仍可能在週三前後帶來全台明顯風雨，尤其北北基、宜蘭、花蓮等地需嚴防豪雨。賴欣國也提醒，今天下午東北季風增強，預估將持續影響一週，屆時鳳凰與東北季風有機會產生共伴效應，雨勢將更集中。

廣告 廣告

氣象署預報員賴欣國接受《壹蘋新聞網》採訪時指出，今天各地大多為多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，下午起東北季風增強後，基隆北海岸、東北部地區及大台北地區轉為局部短暫陣雨。中南部高溫可達30至33°C，天氣溫暖微熱；北部及東半部為27至30°C，各地早晚仍偏涼，低溫約21至24°C，日夜溫差大，提醒民眾早出晚歸要適時增減衣物。

離島方面，澎湖為陰天，氣溫24至26°C；金門晴時多雲，23至29°C；馬祖則為陰時多雲，20至23°C。風勢部分，今日台南以北、基隆北海岸、恆春半島、台東沿海空曠地區及各離島易出現平均風6級以上、陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。

氣象署觀測，鳳凰颱風清晨2時中心位於鵝鑾鼻東南方約1070公里海面上，正以西北西方向前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。下週一、下週二受鳳凰外圍環流影響，大台北、基隆北海岸及東半部地區將防大雨及局部豪雨，尤其東北部地區、大台北及東部山區並有局部豪雨的可能性。

賴欣國說，鳳凰颱風有望於今天達強度高峰，預估明天（10日）發布海上颱風警報，後天（11日）發布陸上颱風警報，週三深夜登陸台中以北機率最高。週三、週四為颱風最接近台灣的時段，北部、東北部及中南部沿海風雨將明顯增強。由於颱風北轉後的路徑與強度仍具變數，實際影響範圍仍需視後續動態與模式變化而定，氣象署呼籲民眾持續關注最新預報。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜做最髒工作賺乾淨的錢！他終獲冤獄平反 靠這技術重啟人生

獨家投訴｜國道天外飛來雞籠！ 駕駛急閃車頭挨一記 國道警調查中

獨家｜禮讓行人大漏洞！保全「擋行人給車過」 101大樓、北市東區商辦違法最嚴重

