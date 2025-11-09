鳳凰估今變強颱！氣象署：週三「台中以北」登陸 明後天發海陸警
【高沛生／綜合報導】中央氣象署預報員賴欣國表示，第26號颱風「鳳凰」（FUNG-WONG）今（9日）有望增強為強烈颱風，預估明天發海上警報、後天發陸上警報，週三深夜登陸的可能性較高，登陸地點落在台中以北。鳳凰北轉接近台灣時強度將略為減弱，但仍可能在週三前後帶來全台明顯風雨，尤其北北基、宜蘭、花蓮等地需嚴防豪雨。賴欣國也提醒，今天下午東北季風增強，預估將持續影響一週，屆時鳳凰與東北季風有機會產生共伴效應，雨勢將更集中。
氣象署預報員賴欣國接受《壹蘋新聞網》採訪時指出，今天各地大多為多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，下午起東北季風增強後，基隆北海岸、東北部地區及大台北地區轉為局部短暫陣雨。中南部高溫可達30至33°C，天氣溫暖微熱；北部及東半部為27至30°C，各地早晚仍偏涼，低溫約21至24°C，日夜溫差大，提醒民眾早出晚歸要適時增減衣物。
離島方面，澎湖為陰天，氣溫24至26°C；金門晴時多雲，23至29°C；馬祖則為陰時多雲，20至23°C。風勢部分，今日台南以北、基隆北海岸、恆春半島、台東沿海空曠地區及各離島易出現平均風6級以上、陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。
氣象署觀測，鳳凰颱風清晨2時中心位於鵝鑾鼻東南方約1070公里海面上，正以西北西方向前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。下週一、下週二受鳳凰外圍環流影響，大台北、基隆北海岸及東半部地區將防大雨及局部豪雨，尤其東北部地區、大台北及東部山區並有局部豪雨的可能性。
賴欣國說，鳳凰颱風有望於今天達強度高峰，預估明天（10日）發布海上颱風警報，後天（11日）發布陸上颱風警報，週三深夜登陸台中以北機率最高。週三、週四為颱風最接近台灣的時段，北部、東北部及中南部沿海風雨將明顯增強。由於颱風北轉後的路徑與強度仍具變數，實際影響範圍仍需視後續動態與模式變化而定，氣象署呼籲民眾持續關注最新預報。
更多壹蘋新聞網報導
獨家｜做最髒工作賺乾淨的錢！他終獲冤獄平反 靠這技術重啟人生
獨家投訴｜國道天外飛來雞籠！ 駕駛急閃車頭挨一記 國道警調查中
獨家｜禮讓行人大漏洞！保全「擋行人給車過」 101大樓、北市東區商辦違法最嚴重
其他人也在看
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
鳳凰颱風不排除「中南部登陸」！下週雨炸3天 降雨熱區一圖看
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，對此，氣象署指出，鳳凰最快今(7)晚增強為中颱，9日達巔峰以強颱之姿通過菲律賓後北轉，目前路徑往西修正，不排除從中南部登陸並穿越台灣，預計10日發海警、11日發陸警，因此10日到12日各地都需嚴防大雨或豪雨。 氣象署表示，目前鳳凰颱風位於距離台灣鵝鑾鼻東南方2000多公里海面上，最快今天入夜後增強為中度颱風，預計9日抵達菲律賓時增強為強烈颱風，暴風半徑還會再擴大，預估可到320公里；10日穿過菲律賓到南海，接近台灣海面時暴風半徑和強度將會減弱。 由於鳳凰颱風路徑往西修正，因此有機會從中南部登陸並穿越台灣，一通過台灣後可能就減弱為低氣壓，目前預估最快10日將發布海上警報，11日發布陸上警報。 9日開始迎風面地區降雨機會增加，晚上東北季風增強；10日受颱風外圍環流和東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北有廣泛且持續性的陣雨，且有大雨或局部豪雨機率，其他地區也有下雨機會，台東、恆春半島為大雨等級降雨；11日降雨範圍轉為北部、東半部、恆春半島、南部山區有陣雨，且有大雨或局部豪雨，其他地區也有降雨機會。 12日颱風路徑變數仍大，花東將有廣泛的陣雨和新頭殼 ・ 1 天前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 4 小時前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
把握最後好天氣！鳳凰升級中颱「持續擴大」 直撲台灣路徑曝光
即時中心／林耿郁報導今（8）天各地大多為晴到多雲的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率；不過鳳凰颱風持續撲向菲律賓與台灣，民眾仍須提前做好準備。民視 ・ 1 天前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 22 小時前
強颱鳳凰來襲「最快週三晚間登陸」！下週恐豪雨發海陸警 西半部登陸機率升高
氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風目前為中度颱風，強度處於「中段班」等級，週六可能增強為強颱。最新觀測顯示，截至今日下午2點，颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海面上，正朝西北西方向前進，預計先登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉進入南海接近台灣。張竣堯表示，鳳凰颱風...CTWANT ・ 19 小時前
有望颱風假？鳳凰環流大是「普發颱」 氣象粉專列7重點示警：皮繃緊了
根據中央氣象署今（8）日凌晨2時最新觀測，鳳凰颱風持續增強已經轉為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰將變強颱「襲台時間」延後！專家點名這地區：有機會登陸
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，最快今晚（9）增強為強烈颱風，進入生命週期巔峰；並於明（10日）進入南海後逐漸北轉、朝台灣直撲而來，其外圍環流將影響全台；氣象署預估明（10日）、後天（11日）陸續發布海上警報，不排除登陸台灣。不過，氣象專家吳聖宇指出，鳳凰颱風原本預計下週三（12日）白天經過台灣，但進入南海後轉彎距離稍微變遠，整個時程往後延了12小時左右；如今要等到下週四（13日）晚間後才會遠離台灣。民視 ・ 5 小時前
鳳凰颱風登陸台灣機率相當高！各地強風豪雨時程曝
鳳凰颱風在過去六小時內持續快速移動，強度也增強至中度颱風的上限，預計今（9）日下午將成為今年第5個強烈颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，颱風登陸台灣的機率相當高，但確切位置仍存在變數，關鍵在於北轉的角度。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
鳳凰恐撲台「颱風假」有望？全台「暴風圈侵襲機率」曝
生活中心／李明融報導儘管已經進入到秋冬季節，但依舊有颱風生成，中颱鳳凰目前正朝菲律賓本島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，對此，中央氣象署最新預測指出鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成。民視 ・ 21 小時前
鳳凰颱風將橫掃台灣！環流巨大但「風場不均勻」 鄭明典曬一圖示警
今年第26號中度颱風鳳凰預估今（9）日有機會轉為強颱，預計於週三至週四（12日至13日）登陸台灣西南部。前氣象局長鄭明典表示，鳳凰颱風環流很大，但是內部風場並不均勻，就典型颱風概念摸式來比較，強風還是分布在較外側。今年第26號中度颱風鳳凰預估今（9）日有機會轉為強颱，預計於週三至週四（12日至13日）登陸台灣西南部。前氣象局長鄭明典表示，鳳凰颱風環流很大，但是內部風場並不均勻，就典型颱三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
鳳凰颱風來襲恐掃全台！週三最接近台灣 專家：風雨影響長達三天
根據氣象署最新路徑預測顯示，鳳凰颱風中心最接近台灣的時間落在週三（12日），不排除將從中南部登陸並橫越台灣。實際登陸位置仍需觀察其進入南海後的轉向情況，但整體而言，颱風通過台灣的機率偏高，並將在週四（13日）逐漸遠離。氣象局也指出，自週一開始，鳳凰颱風的外圍...CTWANT ・ 1 天前
獨家！心仍在花蓮 季連成Call光復鄉長「講這些事」！
論壇中心／綜合報導第26號颱風「鳳凰」在8日凌晨增強為中度颱風，中央氣象署分析路徑，可能會從台灣登陸，並且提醒要注意「是否和東北季風交互作用」，對花蓮馬太鞍溪堰塞湖恐又是一大威脅。行政院政務委員季連成表示，自己「早在一星期前」就注意這個熱帶低氣壓問題，在成形後、7日上午就跟光復鄉長林清水通過電話，示警堰塞湖最嚴峻狀況恐「提升到1500萬噸水量」，要及早做撤離規劃。民視 ・ 3 小時前
鳳凰颱風登台機率相當高！粉專曝「北轉角度成關鍵」：北東恐迎連3天暴雨
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導鳳凰颱風來勢洶洶，在過去6小時內持續快速移動，最快將在今（9）日下午成為今年第5個強烈颱風。對此，氣象粉專「台灣颱風論...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
鳳凰颱風襲台時間曝！ 週一發布海警、週二陸警
鳳凰颱風增強為中颱，朝台灣逼近！氣象局預估下週三晚至週四清晨可能登陸台灣中部，週一將發布海上颱風警報，週二則發布陸上颱風警報。西半部地區面臨較高威脅，澎湖、台南與高雄侵襲機率已突破六成，專家分析鳳凰颱風走的路徑類似九號颱風，TVBS新聞網 ・ 20 小時前