鳳凰估今轉中颱 下周一變天 風雨最大時間曝

鳳凰颱風持續朝西北西方向移動，下周一（10日）將通過菲律賓呂宋島，後續北轉逼近台灣，氣象專家表示，鳳凰已來到輕颱上限，預估今天（7日）就會升級中颱，且還會持續增強；目前路徑變化不大，直接侵襲台灣的機率相當高，下周一起北部、東半部就會開始出現風雨，下周二至周四（11至13日）中南部地區也會受到影響。

天氣風險公司分析師歐宗學今在臉書粉專發文指出，鳳凰颱風經過一天的發展，目前已來到輕颱上限，預估今天就會跨入中颱的門檻，且還會繼續增強；預報路徑沒有太大變化，前面這段持續西行，並在下周一通過菲律賓呂宋島，不過後續北轉通過台灣附近時，仍有很大的不確定性，但直接侵襲的機率相當高。

歐宗學表示，下周一颱風外圍環流配合東北季風，開始為北部、東半部地區帶來風雨；下周二至周四南部、中部地區也會陸續受颱風環流影響，提醒民眾利用這幾天的穩定天氣，預先做好防颱準備。

歐宗學進一步說明，下周二、三是鳳凰颱風侵襲影響台灣的關鍵時間，此段時間路徑不確定性仍高，是否登陸或僅在近海通過，轉向角度是否較大往東北方向快速移出，或是持續在台灣西岸往北移動，對於各地的風雨影響程度及時間都不太相同，仍需密切觀察。

下周四鳳凰颱風就會明顯減弱並遠離台灣，各地風雨逐漸趨緩，不過仍受東北季風影響，沿海仍要留意強風大浪。

