鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫

鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)海陸警報齊發，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。

鳳凰颱風來勢洶洶。（圖／中央氣象署）

氣象署表示，今天(7日)各地大多為晴到多雲、溫暖微熱，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率；西半部高溫來到29至32度，東半部則是25至27度，近中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬，不過各地早晚仍涼，低溫普遍為21至23度，日夜溫差較大，早出晚歸請多加衣物以免著涼。

氣象署提到，目前資料顯示，鳳凰颱風週日(9日)之前會穩定往西北西朝呂宋島方向移動，但是到了週一(10日)後，環境開始變得複雜，使得颱風有逐漸北轉的趨勢。但是預測資料對北轉的位置及後續路徑預測仍然有不確定性，從台灣東側近海北上、從台灣海峽北上甚至登陸通過台灣、或走更西邊一些再北上，都在可能的範圍內，不過在北轉之後的海氣環境會較不利颱風發展，因此預期颱風北上後強度將會有減弱的趨勢。

下週二、三颱風影響，全台有明顯雨勢。（圖／中央氣象署）

氣象署指出，依目前資料評估，因為鳳凰颱風結構大，預估週六(8日)起基隆北海岸、東半部(蘭嶼綠島)及恆春半島沿海須注意長浪，週末期間沿海活動就需多注意安全；9日晚至10日東北季風增強，北部及東北部氣溫下降；迎風面的北部、東半部水氣增加，降雨機率增，其中北北基宜開始出現較明顯雨勢；

氣象署提醒，週二、週三(11、12日)受到鳳凰颱風或它的外圍環流影響，大台北、東半部地區、南部地區降雨機率高，要留意局部豪大雨，北部地區及中部地區也有局部短暫雨，同時週日開始沿海鄉鎮、離島風浪會明顯增強。

一週溫度趨勢。（圖／中央氣象署）

