鳳凰估傍晚登陸！專家見1現象：可能死在台灣上空 提前解除海陸警
鳳凰颱風持續逼近台灣，中央氣象署指出，今（12）日上午8點其位於鵝鑾鼻西南西方約160公里，以每小時16轉32公里速度向東北東轉東北進行，預估今日晚間就會登陸恆春，並於明（13）日清晨從台東沿線出海；不過目前暴風圈有縮小趨勢，不排除出海前提前減弱為「熱帶性低氣壓」。
中央氣象署指出，鳳凰颱風今日上午8時位於鵝鑾鼻的西南西方約160公里，以每小時16轉32公里速度，向東北東轉東北進行，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，7級風平均暴風半徑150公里。
鳳凰颱風過去3小時強度減弱、暴風圈也有縮小趨勢，目前暴風圈已進入台灣南部陸地，對嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島構成威脅；陸上警戒包括嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島，海上警戒為台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。
鳳凰估今晚登陸恆春！專家：不排除提前成「熱帶性低氣壓」解除海上、陸上警戒
鳳凰颱風預計今日晚間登陸恆春，不過前中央氣象局局長鄭明典指出，目前鳳凰颱風低層雲系還算完整，外觀彷彿甜甜圈，但近中心已無伴隨深對流，可看見鳳凰低層環流，強度持續減弱中，往東北移動過程中「不排除提前減弱為熱帶性低氣壓」；雖然颱風西北側有一些對流雲系，為繞山過來的外圍環流和颱風較內圈環流的輻合區，與地形有關，不會移入陸地。
氣象專家林得恩也在臉書粉專「林老師氣象站」指出，鳳凰颱風是睽違58年首度於11月將自台灣西南部登陸的颱風，雖然颱風強度已經降為輕度，暴風圈也有明顯縮小的趨勢，但南部與東部地區仍位於主要影響半徑之內，仍應加強戒備，預計在今晚至明日清晨，就會解除鳳凰颱風的海上及陸上警戒。
颱風豪雨不斷 何時放晴？專家估這天迎入秋最冷
天氣部分，根據最新模式模擬顯示，受鳳凰颱風及其外圍環流影響，今日亦有短延時強降雨，中央氣象署針對宜蘭縣及基隆北海岸發布大豪雨等級，山區包括台北市、花蓮縣、台東縣及屏東縣有局部大雨或豪雨，大台北、桃園、高雄、屏東、花蓮、台東及澎湖地區則有局部大雨發生。
明日鳳凰持續減弱遠離，偏北風略為增強、氣溫稍降，苗栗以北、宜蘭仍有局部降雨，其他地區好轉；週五（14日）除北海岸、宜花仍有局部短暫雨的機率，各地多雲時晴，至週末2天各地晴時多雲，東北部偶有零星降雨的機率。
不過氣象專家吳德榮提醒，到了下週二（18日）、週三（19日），入秋以來最強的一小股冷空氣將會開始南下，屆時迎風面降雨，氣溫可能創下入秋以來最低溫。
