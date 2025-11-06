鳳凰估北轉登陸台灣 氣象粉專警告：這走法最不利

鳳凰颱風今（6日）凌晨2點生成，下周影響台灣的機率相當大，氣象粉專表示，目前各國模式預報逐漸明朗，鳳凰下周二（11日）穿越菲律賓後，將會大角度北轉朝台灣逼近，並在下周三、四（12、13日）穿越台灣上空；粉專直言，這樣的走法對台灣來說最不利，提醒民眾這幾天要開始做防颱準備。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今發文說明鳳凰颱風的最新動態，整體來說路徑變化不大，各國模式預報均逐漸收斂、明朗，鳳凰下周二穿越菲律賓進入南海後，會大角度北轉，朝台灣接近。

粉專表示，綜合數值模式資料，鳳凰預計下周三至周四之間穿越台灣上空，強度仍可達輕颱上限或中颱下限，要看到時候它卡在菲律賓多久。粉專示警，這樣的走勢對台灣而言最不利，大家這幾天要開始做防颱準備了。

中央氣象署指出，鳳凰颱風今上午8點中心位在鵝鑾鼻東南東方2510公里之處，以每小時12轉20公里速度向西北轉西北西進行，預計下周一會移動到呂宋島附近，下周二之後開始影響台灣的天氣。

氣象署表示，下周二、三是鳳凰颱風最接近台灣的時間，受東北季風及颱風或其外圍環流影響，北部、東半部及南部地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨；不過實際影響程度仍有不確定性，應持續關注最新預報。

