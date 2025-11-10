鳳凰估升級成強颱！最快周二襲台 菜價略漲
[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，中央氣象署預估今（10）日升級為強颱，農糧署表示，受颱風影響蔬菜品項包含甘藍、結球白菜、短期葉菜類、大蒜、洋蔥、青蔥、胡蘿蔔等，台北市蔬菜到貨量約1450噸，較昨日增加，價格跌多漲少，蔬菜及種苗產業組長傅立忠表示，目前菜價還未因本次颱風的到來明顯上漲。
農糧署指出，目前正值秋冬季大宗蔬菜產季，供應上相當充裕，而本次颱風預期從西半部登陸，北農市況因鳳凰颱風即將來襲，且逢明日休市，台北市蔬菜今日到貨量約1450噸，本日進貨量較昨日增加，每公斤平均價43.9元，較昨日40.2元略漲，雖到貨量增加，但承銷人預期心理因素影響，購買意願強勁，買氣活絡，交易市況熱絡，各菜種行情漲多跌少。
北農統計，本日進貨量增菜種有甘藍（高麗菜）、小白菜、大白菜、蕹菜、萵苣菜、甘薯葉、花椰菜、胡瓜、花胡瓜、絲瓜、茄子、敏豆、蘿蔔等，量減菜種有青江菜、苦瓜、甜椒、青花苔、玉米、紅蘿蔔、青蔥等，其餘各菜種均略有增減，其中甘藍價格上漲3元、大白菜價格下跌1元，蕹菜價格下跌12元、絲瓜價格下跌1元、蘿蔔價格上漲3元。
另在豬肉價部分，活豬運輸、屠宰均已重啟，根據中央畜產會統計指出，最近一次交易日每公斤豬價112.03元、規格豬每公斤111.92元，平均上市體重約131公斤，價格較7日每公斤104元漲約7元。
