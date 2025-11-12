鳳凰估晚間登陸！「快閃恆春出海」減弱為熱低壓 雨彈明繼續炸2地

今年第26號輕度颱風「鳳凰」今天（12日）上午10時位於鵝鑾鼻西南西方140公里處。（圖／氣象署）

今年第26號輕度颱風「鳳凰」今天（12日）上午10時位於鵝鑾鼻西南西方140公里處，向東北東轉東北朝臺灣南部前進，預估傍晚會來到高屏附近，晚間在恆春半島一帶登陸後，將快速通過並出海。氣象署表示，今明2天受颱風外圍環流與東北季風影響，北部與宜蘭地區仍將持續有明顯降雨情形。

氣象署預報員朱美霖指出，鳳凰颱風正逐漸往北至東北方向移動，目前仍為輕度颱風下限，受垂直風切影響有持續減弱趨勢，預估今晚登陸恆春後將迅速通過陸地並出海，於深夜至明晨減弱為熱帶性低氣壓，白天將往東北方向遠離並轉為溫帶氣旋。

朱美霖說明，受導引氣流影響，鳳凰移動速度明顯加快，因路徑偏南，距離縮短，通過台灣時間也將縮短。此外，與多數由東往西行的颱風不同，鳳凰自西南北上，約占歷史紀錄的10％，雖少見但並非罕例。

她提醒，目前東北風強勁，基隆北海岸與三芝地區已有局部強降雨，時雨量達55毫米；隨颱風逼近，北部及基隆沿海將出現更明顯降雨，預計週四（13日）受北風與東北季風共同影響，北部與宜蘭地區仍將持續有明顯降雨情形。

氣象署提到，今天颱風強度已明顯減弱，帶來的風雨也減少，白天在迎風面基隆北海岸、花東地區及南部有局部陣雨出現，其他地區也有零星雨勢，晚起隨著環境逐漸轉東北風，北部及宜蘭地區降雨增加，並有局部大雨發生的機率。明天東北季風增強加上颱風外圍環流影響，桃園以北有局部大雨發生機率，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

