鳳凰估深夜漸變熱帶低壓！下週一東北季風報到 低溫探16度
颱風「鳳凰」預估今（12）晚將從屏東登陸，雖然現在強度略減、暴風圈也變小，但氣象署也提醒大家不要輕忽，指出北部、南部、東半部要注意局部大雨，基隆北海岸、大台北山區，更有可能出現局部豪雨及短延時強降雨。
氣象署指出鳳凰最快在深夜出海。圖／台視新聞
中央氣象署表示，鳳凰颱風目前強度仍維持在輕度颱風，並以每小時26轉41公里速度持續移動中，預估最快在1、2小時後通過屏東、鵝鑾鼻一帶，今晚到深夜從屏東到台東一帶出海。
氣象署也指出如果鳳凰颱風在過程中不斷減弱，不排除最快在今晚到深夜就會減弱為熱帶性低氣壓，同時也會發布熱帶性低氣壓特報，提醒附近海面的風力、降雨情況。
今晚到明早，基隆北海岸、花東、平當心局部豪雨。圖／氣象署提供
降雨方面，今天晚上到明（13）天早上，因為鳳凰颱風通過，南台灣、花東地區下雨的情形會明顯一點；北台灣方面因為東北季風逐漸增強影響，則可能會出現短延時強降雨。
不過到了14日也就是週五，天氣持續受到東北季風影響，桃園以北、宜花地區將有局部降雨情形；15、16日時東北季風減弱，整體下雨狀況緩和。
17日時將有一波新的東北季風報到。圖／氣象署提供
氣象署也提到，17日時將有一波新的東北季風報到，北台灣雨勢再擴大，中南部山區雨勢則會趨緩，且東北季風增強過程中，溫度會進一步降低，預估各地低溫會來到16至18度。
各地浪高約3至5米，東沙島海面則測得6米浪高。圖／氣象署提供
風力方面，受鳳凰颱風外圍環流影響及東北風明顯偏強，沿海、離島易有強風，活動要注意安全；各地浪高約3至5米，東沙島海面也出現6米浪高，民眾沒事也千萬別到海邊活動。
責任編輯／陳俊宇
