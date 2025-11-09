鳳凰估變強颱！專家：若碰中央山脈強度變弱恐死在台灣

【緯來新聞網】今年第26號颱風「鳳凰」持續朝西北西方向接近，中央氣象署在今（9日）凌晨2時觀測到，颱風位於鵝鑾鼻東南方約1070公里處，移動速度介於每小時28至32公里之間。台大大氣科學博士、氣象專家林德恩專家指出，未來路徑若轉向北方，颱風不排除將對台灣構成威脅，並可能在登陸前減弱為輕度颱風。

鳳凰來勢洶洶。（圖／林老師氣象站）

林得恩透過臉書粉專「林老師氣象站」分享觀點。他表示，目前「鳳凰」行經海域具備有利增強條件，預計今天就會從中度颱風升級為強烈颱風。預期其路徑將穿越菲律賓呂宋島後進入南海東北方海域，並在環境氣流引導下逐漸向北偏移。林得恩預估颱風中心可能在週三（12日）夜間至週四（13日）上午之間，於台灣西南部沿海登陸。

林得恩分析鳳凰路徑。（圖／林老師氣象站）

他補充說，當颱風穿越呂宋島北端時，部分結構將受到地形破壞，強度可能因而降至中度等級。此外，北方冷空氣的介入可能破壞颱風中心的暖核結構。進入垂直風切變強、熱能支撐較低的區域後，強度可能進一步減弱，屆時接近台灣時已降為輕颱機率提高。

鳳凰路徑。（圖／氣象署）

林得恩指出，若颱風進入台灣本島並穿越中央山脈，因地勢阻擋，其威力將迅速減弱。他直言，「是否會重演去年山陀兒颱風的路線與結局，仍有待後續觀察。」

