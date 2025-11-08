鳳凰估轉強颱 光復鄉繃緊神經

鳳凰颱風可能侵台，彰化芭樂果園的果農連忙幫芭樂套袋。芭樂預計還要兩三個月才能收成，目前只能做好防颱準備。記者黃仲裕／攝影

鳳凰颱風預估今升級為強颱，並在最顛峰時通過呂宋島進入南海後，北轉撲台。中央氣象署預報員張竣堯表示，明後兩天，受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，雨勢最猛，周二、周三最接近台灣，預估周三晚間至周四登陸，登陸範圍於台中至嘉義一帶，最快周一發布海警、周二發布陸警。

張竣堯說，由於環境條件不佳，鳳凰颱風在北轉過程中將逐漸減弱，可能以中颱，甚至輕颱等級登陸台灣，不排除從中部登陸，其範圍包含台中至嘉義一帶。若登陸，將成為繼一九六七年吉達颱風後，五十八年來首個十一月登台的颱風。

張竣堯表示，明天起，天氣明顯轉變，颱風外圍環流加上東北季風影響，不排除有共伴效應，北部、東半部有局部大雨或豪雨，降雨熱區包含大台北山區、花蓮山區、宜蘭，有機會出現豪雨等級以上的降雨。周二、周三主要受到颱風影響，花東降雨持續，中南部也有局部大雨或豪雨。

受到颱風影響，花蓮光復災民無不神經緊繃。縣府依據林保署畫設警戒範圍，涵蓋光復、鳳林、萬榮三鄉鎮，套出二七二○個門牌，正清查戶籍資料，為預防性撤離作準備。光復鄉長林清水宣布，只要上次淹水超過一點五公尺，即使有二樓，一律強制撤離。

林保署花蓮分署長黃群策說，氣象資料顯示鳳凰颱風廿四小時累積雨量可能達五百到八百毫米，因馬太鞍溪堰塞湖上游仍多土砂，若大雨又形成新堰塞湖，蓄水量恐達一千五百萬噸。

黃群策說，水利署正在下游緊急清疏河道，也完成臨時堤防，但各單位還是以極端狀況做預估，將持續關注颱風走勢及影響。

光復鄉公所今天下午將開防災整備會議。林清水表示，前天已與村幹事、各課室主管開會，要求加強宣導，除了警報系統，偏遠地區將請警車、垃圾車協助宣導防颱，也請村長向聽力較差或是看不懂細胞簡訊的家戶清楚說明可能要撤離。

林清水說，已規畫撤離路線、收容所，一旦發布警戒就撤離；上次洪災淹水超過一點五公尺家戶，就算家中有二樓，也列入強制撤離。

