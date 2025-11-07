鳳凰估週日轉強颱！鄭明典揭恐「高低層分離」 原因曝光

生活中心／張尚辰報導

第26號颱風「鳳凰」最快今（7）日升級為中颱，中央氣象署預估週日有機會增強為強颱。對此，前氣象局長鄭明典表示，「鳳凰」颱風有可能會出現高低層不同步，也就是「高低分層的現象」。

鄭明典今日在臉書粉專發文，指出從看過的預測模式中顯示，在鳳凰颱風接近台灣的前後時間點，雖然盛行東北季風，但沒有顯著的冷空氣南下，大陸冷高壓也會明顯偏弱。

因此，鄭明典說，颱風主要還是受到中高層副高的導引，加上低層東北季風的影響，在這種情況下，颱風可能會有高低層不同步的現象，也就是「高低層分離」的現象出現。

