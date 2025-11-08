鳳凰估「這2天」從中部登陸 恐與東北季風「共伴」炸豪雨
今年第26號颱風「鳳凰」，今（8）天凌晨增強為中度颱風，氣象署預估，下週三（12日）到下週四（13日）很可能直接從中部地區登陸，為各地帶來風雨，再加上東北季風帶來共伴效應，下週一（10日）開始北部、東半部地區將有局部豪雨機率。
颱風路徑仍有變數 最快週一海警、週二陸警
歐洲、美國系集模式分析鳳凰颱風路徑。圖／台視新聞製圖
各國模式預估颱風路徑中，歐洲ECMWF系集模式分析，鳳凰將在台灣西南方海面北轉，直接侵襲台灣；美國GEFS系集模式則認為，鳳凰將轉往台灣西南方遠離。
而我國氣象署也認為，颱風登陸機率大增，預報員張竣堯指出，目前預估鳳凰從中部地區登陸的機率是比較高的，登陸時間大約是在週三晚上到週四清晨這段時間，不過路徑上都還是有一些調整的可能。
12縣市暴風圈侵襲率破50% 共伴效應炸豪雨
氣象署預計，最快週一上半天發海警，週二發布陸警！根據氣象署資料分析，全台及外島共12縣市的颱風暴風圈侵襲機率超過50%，包含台中、南投、台東、彰雲嘉地區、南高屏和澎湖、金門，都可能被暴風圈籠罩。
再加上東北季風攪局，將產生共伴效應帶來劇烈降雨，張竣堯表示，北部、東北部以及花蓮地區週一、週二可能出現局部豪雨以上等級的降雨。
「怪物」鳳凰颱風將減弱？ 林得恩：護國神山給力
氣象專家林得恩則預估，鳳凰颱風巔峰時期，可達中颱上限至強颱之間，是個又強、又大的怪物，但在接近台灣陸地前後，強度會快速且明顯的減弱，推判降為輕度颱風機會最大，可能原因是受到中央山脈嚴重破壞颱風結構，直呼還是護國神山，夠力！
氣象專家林得恩指出，鳳凰接近台灣陸地前後，強度會快速且明顯減弱。圖／台視新聞製圖
不過，天氣風險分析師吳聖宇提醒，雖然鳳凰侵襲台灣的時候強度不強，但是因為環流還滿大的，所以各地還是會有比較明顯的風雨，最快最快可能要等到週四下半天，整個風雨的狀況才會比較明顯的緩下來。
鳳凰颱風來勢洶洶，提醒民眾提前做好防颱工作。
台北／楊祥瑜、王秋明 責任編輯／陳盈真
