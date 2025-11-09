鳳凰來不及轉強颱仍「又大又猛」！專家揭「對台影響關鍵」

[Newtalk新聞] 預估鳳凰今(9)日會成為強颱，但隨著鳳凰即將登陸菲律賓，都還是中颱等級，對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，因為鳳凰跑太快，即使努力整合，但因為要靠近陸地，可能還是來不及成為強烈颱風，不過鳳凰仍然又大又強，明(10)日起穿越菲律賓後重新整合的情況將是對台影響強弱的關鍵。





氣象署指出，鳳凰目前仍為中颱上限，當颱風登陸呂宋島後，就受地形破壞減弱，將以中颱之姿進南海；後天北上過程，由於環境垂直風切越來越大，不利於颱風維持強度，因此颱風在北上到接近台灣的過程可能減弱成輕颱；不過，減弱速度尚不確定，若減弱較快，登陸地區風雨會較小，登陸點也可能異動。

廣告 廣告





原本預估今日會成為強颱，但到目前都沒有變化，對此，「台灣颱風論壇」指出，因為鳳凰跑太快，即使它很努力的整合，應該還是來不及成為強烈颱風，因此預估將會維持在中度颱風上限登陸菲律賓，不過鳳凰還是又大又強，穿越菲律賓後重新整合的情況將會是對台影響強弱的關鍵。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

颱風假有望？中颱「鳳凰」下週登陸 3縣市暴風圈侵襲機率破8成

颱風鳳凰轉強成中颱！預計今夜登陸菲律賓 逾10萬人緊急撤離