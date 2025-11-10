鳳凰來了！武陵農場、福壽山農場、清境農場明下午2時休園
台北市 / 武廷融 綜合報導
鳳凰颱風逐漸靠近台灣，預計將為山區帶來雨勢。稍早武陵農場、福壽山農場以及清境農場皆宣布，明(11)日下午2時起預警性休園，場區暫停對外開放，將視天候狀況另行公告重新開園時間。
中颱「鳳凰」通過呂宋島後，預計將北轉撲向台灣，中央氣象署表示，預估會在今(10)日晚間發布海上颱風警報，明日上午則有機會發布陸上警報。而受到颱風及東北季風影響，全台各地這幾天都有大雨發生機率，山區也可能有豪雨等級以上發生的機率。
稍早武陵農場、福壽山農場以及清境農場皆宣布，因應「鳳凰」颱風來襲，為維護遊客與員工安全，將自11月11日下午2時起休園，場區暫停對外開放，將視天候狀況另行公告重新開園時間，造成不便，敬請見諒。
另外由於武陵農場現在正值銀杏季，有不少遊客計畫上山賞美景，武陵農場表示，目前已啟動防颱應變作業，提醒旅客請暫緩上山行程、注意安全。對於已預約住宿或活動的遊客，農場將主動聯繫協助辦理取消或延期事宜，可主動與農場聯繫確認相關服務。
