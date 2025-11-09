鳳凰來了！颱風假改中央決定？1.8萬人網路投票結果震撼出爐

隨著颱風鳳凰的逼近，台灣民眾對於颱風假是否應由中央政府決定的討論再度升溫。據最新網路民調顯示，有49.7%的網友表示「不贊成，維持地方政府決定」，另有38.3%的網友則表示「贊成，改為中央決定」，引發討論。

隨著颱風鳳凰的逼近，台灣民眾對於颱風假是否應由中央政府決定的討論再度升溫。（示意圖/資料照）

入口網站《yahoo奇摩》5日至9日針對「有立委提案，颱風假回歸中央決定，你的看法是？」進行網路投票，截至今天（9日）早上，共有超過1.8萬人參與，目前結果顯示有49.7%的網友表示「不贊成，維持地方政府決定」，而38.3%的網友則表示「贊成，改為中央決定」。另有4.9%的網友認為應該由各校和公司自行決定假期，7.2%的人表示不知道或沒有意見。

廣告 廣告

鳳凰颱風持續增強，預計今天升級強颱。（圖/中央氣象署提供）

許多網友留言表示應該根據實際情況決定假期，並指出「在地的地方政府才了解地方的狀況」，因此地方政府的決定更為合理。另有網友認為，什麼都中央決定還需要地方政府嗎？是要乾脆全裁掉，重新回到中央集權時代了，是嗎」、「中央並不會知道當地的風災情況，最後還不是由地方回報其嚴重性來決定，只是這個鍋是好是壞全由中央來揹而已」、「地方政府不要把自己搞成低智商政府，或是低能兒政府」、「支持，以後多個機會可以狂罵執政黨」。

中度颱風「鳳凰」步步進逼，中央氣象署預估9日將增強為強颱，前中央氣象局長鄭明典在臉書貼出衛星雲圖，直呼「鳳凰環流很大」，並表示目前為止電腦模式對鳳凰的路徑和強度都掌握得很好，不過北轉後的預報就較分歧；氣象粉專也指出，颱風最新路徑沒有太大變化，不過侵襲台灣的時間往後延半天左右，周三（12日）上午暴風圈觸陸，中心預計周四（13日）凌晨從彰化至台南之間登陸。

延伸閱讀

影/悍婦沒掛號「闖診間嗆名醫」！ po文取暖遭嗆爆秒刪

日本三陸近海地震 今晨狂搖6次「最大規模5.8」

居家常見4物是「沉默殺手」 醫師示警：務必遠離