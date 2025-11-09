鳳凰來了！馬太鞍溪堰塞湖「黃色警戒」 花3鄉鎮預防性撤離
花蓮縣 / 綜合報導
鳳凰颱風逐步靠近台灣，預估明後兩天會為東部地區帶來明顯雨勢，花蓮光復鄉再度繃緊神經。林保署評估，要是雨勢一天達到800毫米，可能會形成新的堰塞湖，更可能會在24小時內潰決，光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮被入黃色警戒範圍。光復鄉鄉長透露，目前最新統計，保全戶總人數超過5500人比上次增加不少，週一中午，就會撤離有需要的居民。
從高空中俯瞰空拍機紀錄下，馬太鞍溪堰塞湖最新現況，自從9月23日堰塞湖溢流釀災後，每當有颱風或大雨，花蓮光復如臨大敵，而現在鳳凰颱風步步進逼，將影響台灣更不排除登陸，颱風挾帶的雨勢，有可能導致新的堰塞湖形成。
農業部林保署花蓮分署分署長黃群策說：「有可能在一天之內就下800MM，然後24小時之內潰堤，有可能在山上因為大雨的關係，所以附近的土砂比較不穩定，崩塌之後形成新的堰塞湖。」
一早就發布了黃色警戒，為了居民們的安全，光復、鳳林、萬榮，要進行預防性撤離，花蓮縣光復鄉鄉長林清水說：「平房，低窪的地方，這些地方撤離，收容所嘛，依親，還有垂直撤離，只要你的，你這次的，這次的淹沒超過1.5公尺的，就可以垂直撤離。」
鄉長透露目前最新統計，保全戶總人數超過5500人，收容人數比上一回增加，估計約有1420人，預計周一中午，會針對有需要的居民給予優先撤離的協助，蓮縣光復鄉大同村村長邱金仲說：「行動不便，長者，婦女那些，到明天黃色警戒，我們先撤掉，當紅色警戒發布的時候，我們的區域幾乎是全村都撤退。」
無論依親或是垂直避難，鄉長建議撤離的居民至少帶好3-4天以上的物資，避免斷水斷電的可能，就怕9月底災情重演，當地鄉公所在颱風來臨前夕，緊急召開防災整備會議，從縣府村里長到警消軍方單位，全數總動員，要協商最好的防災方式隨時應變。
