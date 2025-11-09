鳳凰來勢洶洶！料今晚登陸菲律賓呂宋島 菲國急撤10萬人

「鳳凰」颱風（Fung-wong）來勢洶洶，外媒今指出，預計進入菲律賓中部呂宋島前迅速增強，菲國已在東部及北部多地緊急撤離超過10萬名居民，以防豪雨、強風與洪水造成嚴重災情。

鳳凰颱風料今晚登陸菲律賓呂宋島。（圖/翻攝中央氣象局網站）

《路透社》報導，菲律賓氣象局已在全國多個地區發布暴風警報，包括呂宋東南部卡坦端內斯島（Catanduanes），以及卡馬里內斯北、南省（Camarines Norte、Camarines Sur），被列為最高等級的5號風暴信號區，首都馬尼拉及周邊地區則升至3號警報。

根據預測，「鳳凰」中心最大持續風速達每小時185公里、陣風可達230公里，預計最快今晚間在奧羅拉省（Aurora Province）登陸，東米沙鄢（Eastern Visayas）部分地區已傳出停電。

根據菲律賓海岸防衛隊拍攝的畫面顯示，大批居民揹著行李、提著塑膠袋，從狹長的客船轉乘卡車，已先行撤離。菲國民航管理機構指出，超過300班國內與國際航班，被迫取消。

「鳳凰」逼近菲律賓之際，該國才剛遭「海鷗」颱風（Kalmaegi）重創，造成204人死亡、數百處災區滿目瘡痍。該颱風隨後橫掃越南，再奪5條人命，並重創沿海漁村。

