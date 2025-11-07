鳳凰來勢洶洶！粉專分析「3路徑」 走這條恐再重創西南部

生活中心／張尚辰報導

第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估週日有機會增強為強颱。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」分析3條路徑表示，鳳凰颱風接下來將持續增強，在登陸呂宋島前有機會增強為強烈颱風，若以路徑1接近台灣，登陸台灣西南部時將還能維持中度颱風的等級，恐再度重創西南部。

「鳳凰颱風可能會以多強的強度影響或侵襲台灣?」觀氣象看天氣在臉書發文，指出目前的海洋熱含量（OHC），菲律賓以東的洋面OHC還蠻高的，因此鳳凰颱風接下來將持續增強，在登陸呂宋島前有機會增強為強烈颱風。登陸呂宋島後強度將減弱為中度颱風，但出海後中等的OHC仍然可以維持其強度，甚至支持鳳凰再度增強。

觀氣象看天氣分析鳳凰颱風的3條路徑，說明鳳凰颱風在來到南海至台灣海峽南部的移動過程中，沒有明顯涼冷的東北季風南下，因此若以「路徑1」接近台灣，登陸台灣西南部時將還能維持中度颱風的等級，有可能再度重創西南部。

若以「路徑2」通過台灣海峽，鳳凰在接近海峽中部時由於OHC偏低，以及風切逐漸加大強度將明顯減弱，若中心沿著海峽中線附近通過，對西半部的影響就較輕微，但如果接近陸地北上，西半部陸地仍會出現較大的風雨。

最後，觀氣象看天氣分析，若是「路徑3」從東南部近海通過的話，那麼影響最嚴重的區域就會是東南部以及恆春半島。

