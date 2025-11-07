鳳凰來勢洶洶！這天抵達「台灣上空」 強風豪雨恐掃全台

生活中心／彭淇昀報導

今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「天氣風險」預估，下週一晚間將發布海警，後續各地納入警報範圍機會高，中心有機會登陸。

鳳凰來勢洶洶，下週一晚間將發布海警，後續各地納入警報範圍機會高，中心有機會登陸，估下週三經過台灣上空。（圖／翻攝自天氣風險臉書）

「天氣風險」列出鳳凰颱風時程表，下週一（10日）將發布海上颱風警報，後續各地納入警報範圍機會高，中心有機會登陸。不過，颱風登陸菲律賓前可達強烈颱風，接近台灣時預估為「輕度颱風」等級。

「天氣風險」指出，下週一至週二要注意東北季風與颱風外圍環流交互作用，北部、東半部嚴防豪大雨，各地有強陣風；下週三（12日）鳳凰颱風經過台灣上空，各地嚴防強風豪雨，颱風的登陸點仍樣觀察；到了下週四（13日），鳳凰颱風逐漸遠離並減弱，颱風警報解除，下半天後風雨緩和。

根據中央氣象署最新觀測資料指出，輕颱鳳凰20時的中心位置在北緯11.9度，東經135.4度，以每小時28公里速度，向西北西進行。

