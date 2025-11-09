鳳凰來襲前搶購潮！百貨週年慶湧入500人 專家曝颱風假關鍵時間點

週日台北東區百貨公司因週年慶活動，開門前就湧現500多人排隊人潮，比平日增加五成。民眾紛紛把握鳳凰颱風來襲前的最後好天氣出門血拼。百貨業者表示，將密切關注颱風動態，若政府宣布颱風假，百貨也會配合停業，目前正評估針對優惠集中加碼或採取其他應對措施。天氣專家分析，颱風假可能性在週三至週四較高，南部地區因強降雨影響較大，停班課機率較北部高。

鳳凰來襲，不少民眾把握好天氣出遊，也剛好搭上百貨周年慶檔期。（圖／TVBS）

週日台北東區的百貨公司因週年慶活動吸引大量人潮，開門前就有500多人在外排隊等候。百貨公司光是消化門口人潮就花了8分鐘，整體人流比平日增加五成。許多民眾表示，他們選擇在這時候出門，是因為想趁天氣好的時候出來走走，擔心之後因颱風天氣不適合逛街。

百貨公關部協理陳昀隆表示，下週天氣將轉涼，百貨公司會持續關注颱風動態，在兼顧顧客參與週年慶活動的同時，也在評估是否針對優惠集中再加碼或採取其他應對措施。因應天氣變化，機能衣、寢具和防寒防水衣物已成為近期銷售重點。

颱風即將來襲，再加上未來天氣轉涼，百貨公司機能衣、寢具相當熱賣。（圖／TVBS）

對於鳳凰颱風可能帶來的颱風假，天氣專家指出，週三到週四這段時間放假可能性較高。雖然週一週二的雨勢看起來較大，但因為以往沒有提早放假的先例，這兩天放假機率較小。颱風假的標準包括平均風力達七級以上或陣風十級以上，雨量方面則是24小時累積雨量預測達到參考基準（平地350毫米、山區200毫米），或有致災疑慮或已經致災時，各縣市政府可以決定是否停班停課。

專家分析，南部地區因強降雨影響較大，停班課機率較高，民眾應慎防強降雨。不過，各地區是否會宣布颱風假，還需要等颱風更靠近台灣後才能確定。

