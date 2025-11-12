鳳凰來襲台中今停班課風雨卻不大 盧秀燕：尚未登陸已造成宜蘭災情
鳳凰颱風侵台，因氣象署觀測數據顯示，12日台中市已達停班課標準，昨晚7時許，台中市政府即宣布今天停班停課，市長盧秀燕今天下午3時許，在消防局主持災害應變中心的工作會報，盧說，鳳凰「非常怪異」，尚未登陸，已在宜蘭造成災情，不能掉以輕心。
市長盧秀燕說，鳳凰颱風非常怪異，路徑飄忽不定，速度時快時慢，氣象署預定早上登陸，但迄今仍未登陸，雖尚未登陸，但已在宜蘭蘇澳地區，造成淹大水災情，因此不能掉以輕心，因此必需召開災害應變會議。
根據市府資料，目前鳳凰颱風尚未造成災情，但有本國籍油輪同瞱3油輪，在11日航行至桃園市觀音西北方17浬，因機件故障航漂，11月下午4時由拖船拖至台中港，預計今天下午4時入港，船上8人都平安。
根據氣象署觀測，截至12日下午2時30分，鳳凰颱風的中心位置在北緯22.0度，東經 119.7度，即在鵝鑾鼻的西方約120公里之處，以每小時23轉43公里速度，向東北進行，暴風圈已進入台灣南部陸地，對嘉義、南投以南及花蓮、台東構成威脅，預計此颱風有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。
