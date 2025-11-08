鳳凰來襲台北會放颱風假嗎？市府：路徑不確定、持續觀察

中度颱風「鳳凰」持續增強，中央氣象署預估下周一發布海上警報，周二發布陸上警報，周三最接近台灣。對於民眾關心是否放颱風假，台北市政府表示，鳳凰颱風的轉向角度、路徑與強度仍具有高度不確定性，將持續關注後續發展。

鳳凰颱風將北轉撲台。（圖／中央氣象署）

氣象署表示，下周一（10日）、周二（11日）台灣會受到颱風外圍環流、東北季風共伴效應影響，導致北部、東北部出現豪雨等級以上的降雨，其中周二的雨勢最大。下周三（12日）至周四（13日）清晨之間，颱風將登陸台灣，地點以中部地區的機率最高。不過，北上的路徑、強度等條件仍舊有變動的可能性，因此西半部地區都可能成為登陸地點。

鳳凰強對流區越來越集中，正逐漸要組織成眼牆雲系。（圖／翻攝自鄭明典臉書粉專）

台北市政府表示，10日至11日受颱風外圍環流及東北季風共同影響，北市平地和山區將有明顯雨勢，陽明山區及南港山區雨勢有機會達豪雨以上等級，文山區及盆地東側雨勢也有機會達大雨至豪雨等級，會持續關注後續發展。

颱風暴風侵襲台灣機率。（圖／氣象署提供）

台北市災防辦7日通報相關局處，加強颱風整備工作。市府指出，日前連續降雨，山區土壤含水量較高，針對山區部分需加強戒備、注意落石與坍方，並先行對土石流潛勢區、老舊聚落及列管邊坡住戶進行清冊盤點，做好隨時疏散、撤離的準備。

