鳳凰來襲烏溪水勢險 台中釣魚伯淡定拋竿：沒注意水變急
昔有颱風天泛舟哥，今有台中烏溪河床釣魚伯，鳳凰颱風來襲，台中市政府昨日開設一級災害應變中心，並宣布12日停班停課。對此，台中市警局烏日分局立即加強轄區災情巡查，並於烏溪河床沿岸勸離12位逗留於公告警戒區域的遊客及釣客，其中1名59歲錢姓阿伯更是不曉得颱風侵襲訊息，竟直接站於河床旁釣魚，渾然未發現河水已逐漸混濁。
中市府昨日下午2時設一級災害應變中心，為確保民眾在颱風侵襲期間的生命安全，烏日警分局嚴陣以待，立即啟動防颱應變機制，全力投入災情巡查與危險排除任務，其中烏日派出所巡佐王瑞波、警員邱俊男及賴顗伊前往烏溪河床沿岸勸導逗留於公告警戒區域的民眾，總共勸離正於散步、休憩及釣魚12人，以避免意外發生。
烏日警分局表示，當中有1名住在附近的錢姓釣客趁著閒暇時光，來到河畔垂釣，盼收穫滿滿，卻未察覺溪流水勢已漸趨險急，且因應颱風來襲，此地已被列為警戒區，所幸員警及時發現並耐心勸離，錢男才驚覺溪水變化，隨即快速整理裝備離開，並感謝員警熱心提醒，直呼「幸好有你們，不然還真沒注意到水變急了」。
烏日警分局長劉雲鵬說，防颱巡查是與時間賽跑的任務，即使當下沒有風雨，也不代表沒有危險，將秉持守護民眾安全無假期的信念，全力守住防災最前線，也呼籲民眾應密切留意颱風資訊並做好防颱措施，如在道路上發現枯木、落石等障礙物，請立即撥打110或1999通知相關單位處理。行車時務必保持警覺，注意路況變化，安全第一，確保平安返家。
