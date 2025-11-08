鳳凰來襲 九河分署加強馬太鞍溪防汛整備
鳳凰颱風即將影響臺灣，九河分署全面盤點整備情形，重點強化馬太鞍溪應變能力，務求在豪雨來臨前完成各項準備，有效因應可能出現之災情。
經濟部水利署署長林元鵬召集所屬各河川分署召開「防汛整備會議」，動員水利署全國轄下各機關支援光復，包含八台大型移動式抽水機，預布於馬太鞍溪左右岸、阿陶莫福德廟、西馬佛五號堤防等低漥區域。在馬太鞍溪南北岸預布挖土機及二十一噸卡車等數台，同時就近預備一四二七塊消波塊及太空包，隨時準備進行搶修險作業。針對疏濬方面，自樺加沙颱風後累計完成疏濬一九○萬方，務求在豪雨來臨前完成階段性疏濬作業，強化主深槽連貫暢通增加馬太鞍溪通洪能力。
第九河川分署近期完成北富三段共九○○米長的鼎塊加高，北富二段亦將於九日前完成加高作業。強化轄區各相關機關橫向聯繫及資源整合，提升防災應變效能。針對轄區內防汛熱點，亦已完成全面盤點，加強CCTV監控設施、水位與雨量觀測站警戒值之設置，強化水情監測與預警機制，並每日進行五次水情查報，隨時掌握最新氣象及水情資訊。
為因應強降雨可能帶來之挑戰，第九河川分署已完成轄區內破堤施工、在建工程、海堤、水門、抽水機、防汛備料、CCTV及淹水感測器等設施之功能檢查，並確認搶修搶險開口契約廠商整備狀況，確保必要時可立即啟動應變作業。同時，強化通報與聯繫機制，以確保災時訊息暢通、資源調度無礙。
第九河川分署全體同仁持續戒備，二十四小時密切掌握天氣變化與預報資訊，加強馬太鞍溪水位雨量監控，並視實際情況即時提升防汛應變小組層級。分署亦與轄區相關單位保持橫向聯繫順暢，若遇鋒面或豪雨來襲，將立即成立防汛搶險整備隊伍，全力應對潛在災情，確保人民生命財產安全。
第九河川分署提醒民眾，請提前檢查屋頂落水管是否阻塞，清理住家周邊排水設施，並注意河川便道水情，避免強行通行。相關即時水情與防災資訊可透過經濟部水利署「行動水情APP」、防災資訊服務網及「防汛抗旱」Facebook粉絲專頁等平台查詢。多一分準備，少一分災害，攜手守護家園安全。
