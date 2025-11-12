鳳凰來襲 南市社會局啟動收容關懷

南市府社會局十二日至鹽水老人文康活動中心，關懷預防性收容中心裡提前入住的民眾，致贈民生物資。（社會局提供）

記者王勗∕台南報導

因應鳳凰颱風來襲，南市府社會局十一日即預先通知各區公所加強整備臨時收容、社會救助及弱勢族群特殊保護等防災應變措施，同時針對具道路中斷失去對外聯繫風險山地村里，要求落實民生物資儲存機制，另也啟動街友安置作業，確保所有市民安全無虞。

因應鳳凰颱風威脅，市長黃偉哲表示，守護市民安全為首要任務，十一日南市府社會局即提前開設收容中心，以利民眾在風雨來襲前安心避難。盼讓市民在安全、溫暖的環境中度過颱風期。社會局長郭乃文指出，社會局接獲指示第一時間已結合區公所及民政單位，提供住宿、餐飲及必要照顧服務，並針對行動不便或身體狀況不佳之長者加強安置與協助。感謝市民配合預防性收容措施、提早撤離高風險地區。

社會局也於颱風前夕輔導街友前往街友中心及平價旅館暫宿，確保安全無虞。全市社福機構包括一一二老人福利機構、廿五家身心障礙福利機構及三家兒童及少年福利機構均已完成防颱整備，確保住民安全與飲食供應無虞。

社會局主任秘書陳雅芬十二日也至鹽水老人文康活動中心，關懷預防性收容中心提前入住的十六位民眾，並致贈民生物資。