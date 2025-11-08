鳳凰來襲！基隆碧砂漁港防颱 27艘遊艇緊急吊掛上岸
今年10月下旬因為颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，基隆市碧砂遊艇港頻頻出現巨浪越堤，導致3艘遊艇沉沒、翻覆，還有1部轎車被大浪沖得四腳朝天。因為鳳凰颱風預計下周會侵襲台灣，8日上午不少遊艇船主急著將船隻吊掛上岸或移泊到港區其他水域。
潛水教練同時也是遊艇船主的王銘祥表示，碧砂遊艇港的西區防波堤面向東北方，東北季風時期若風力較大，常會發生大浪越堤的情況，再加上西區防波堤後的G區，大多停泊小船，因此每逢有颱風來襲時，船主都會將船隻吊掛上岸，避免損失。
王銘祥說，先前10月下旬颱風根本沒有靠近台灣，但在外圍環流及東北季風共伴效應影響下，整個基隆北海岸都出現狂風巨浪，完全出乎船主的預料，才會導致有3艘遊艇翻覆，其中一艘半沉。
這次因為鳳凰颱風將於下周來襲，王銘祥指出，依近日的氣象預報顯示，颱風不僅可能影響台灣陸地，也可能同樣有共伴效應產生，為此，船主們才會趁著天氣好，趕緊將船吊掛上岸避免損失，否則動輒200萬元的小遊艇，就這樣被大浪打壞，對船主來說都是重大損失。另外，也感謝基隆市政府開放A、B區靠近航道的泊位，並要求繫好纜繩，讓稍微大一點的船隻也能安置。
產發處長蔡馥嚀說，往年碧砂遊艇港的船主會在颱風來襲前吊掛岸置船隻，但先前風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，對港內停泊的船隻造成很大的影響。因此才提前作業，將船隻吊掛上岸，避免發生類似的損失。
基隆市政府產發處表示，原本停泊在G區的小船有54艘，8日有27艘船主申請將船隻吊掛岸置，另外有8艘較大的船隻，則是移泊到港區的其他水域，避免颱風來襲時可能造成的損害。
其他人也在看
白衣男無視監視器！新竹腸粉店「2萬現金被偷光」 老闆穿拖鞋追不上
一名白衣男子在新竹西大路上的腸粉店行竊，趁店家無人時偷走2萬元現金。事件發生於6日下午1點多，當時店家老闆短暫離開處理事務，未鎖門。竊賊鬼鬼祟祟進入店內，環顧四周並查看監視器，確認無人後打開收銀台取走現金。老闆回來時正巧撞見，立即追趕但因穿著拖鞋而未能追上。警方調閱監視器發現嫌犯在火車站前消失，目前已確認為有多次前科的朱姓慣犯，正積極追緝中。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
颱風減弱威脅不減！鳳凰最快週三侵台 專家：北東部下週一起風雨
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風下週侵襲台灣機率高，雖然本週末天氣仍大致穩定，天氣風險指出，明天週日(9日)下半天起，東北季風增強與颱風外圍水氣接近將使天氣轉變。天氣風險表示，鳳凰最快於下週三(12日)至下週四(13日)上午通過台灣上空，屆時全台將出現明顯風雨，北部及東半部更須留意共伴效應強降雨，建議民眾提前做好防颱準備。 今天週六(8日)各地天氣維持相當良好，大致為晴到多雲的天氣型態，雖然中南部早上雲量較多，但上午之後陽光有機會開始露臉。天氣風險說明，白天溫度將較為偏熱，北部、東半部白天高溫介於28-30度，中南部高溫則將來到31-33度；不過，晚間到明天(9日)清晨在中北部到東北部空曠地區，低溫仍有可能降至20度上下，日夜溫差變化偏大。 明天週日(9日)白天各地高溫仍偏熱，北部、東半部仍可達27-29度，中南部則仍會來到31-33度左右；同樣地，明天晚間到後天(10日)清晨中北部、東北部空曠地區低溫還有機會降到20度上下，日夜溫差持續偏大。天氣風險指出，週日(9日)下半天起東北季風將開始逐漸增強，迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶雲量增多，可能有短暫陣雨機會，且明晚鳳凰颱風外圍的新頭殼 ・ 14 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風恐鬼轉侵台！是否放颱風假北市府回應了
[FTNN新聞網]生活中心／台北報導中度颱風「鳳凰」恐將鬼轉直奔台灣而來，根據最新的颱風暴風侵襲機率預測，台北市未來120小時遭暴風侵襲機率為45%。對於是否...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 21 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風將登陸台灣 下週有機會停班課？北市府回應了
中颱鳳凰持續增強，且路徑逼近台灣，根據中央氣象署最新颱風暴風圈侵襲機率預測指出，有14縣市超過5成，其中台北市達45%，不少民眾關心，台北市是否會納入陸上警戒範圍？有機會放颱風假嗎？對此，北市府回應了。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝
即時中心／黃于庭、李美妍報導今年第26號颱風「鳳凰」持續逼近，今（8）天凌晨2時已經增強為中度颱風，目前持續朝西北西方向前進，預估登陸呂宋島之後北轉接近台灣。氣象署表示，若路徑上沒有太大變化，預計下週一（10）上半天發布海上颱風警報，下週三（12）將會是影響最劇烈時間點，並不排除登陸中部地區。民視 ・ 13 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 11 小時前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 1 天前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風來勢洶洶下週停班停課？北市府回應了
生活中心／李明融報導今年颱風季似乎沒有因進入到秋冬季節而消逝，中颱鳳凰目前正朝菲律賓呂宋島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，帶來雨勢。中央氣象署指出，根據最新預測鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成，是否有機會宣布放颱風假，台北市政府今天（8日）下午率先回應了。民視 ・ 4 小時前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 8 小時前
英國海灘驚見巨型怪魚！居民嘆如電影生物 專家解答了
據《太陽報》報導，43歲的寵物保姆德拉尼（Katalina Delaney）11月2日帶著客人的狗在海灘散步時，意外發現了該生物。德拉尼形容生物看起來像是1條巨大的鰻魚，靜靜地躺在沙灘上，完全沒有動靜，「我從未見過這樣的東西。」隨後該照片便迅速在社群媒體上瘋傳，引起了海灘遊客...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風幾乎確定侵襲台灣！氣象粉專：恐以中颱姿態登陸
中央氣象署最新預測顯示，鳳凰颱風將於11月12日晚上8點左右從台灣西南部地區登陸。根據臉書氣象粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」的分析，颱風登陸台灣的機率極高，但其強度仍取決於海面環境是否能加速颱風減弱。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風上望強颱！各地風雨搖滾時程出爐 「這2天」是關鍵
鳳凰颱風來勢洶洶，目前已升格成中度颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風在副熱帶（太平洋）高壓導引下穩定往西移動中，路徑上沒有太大變化，將以強颱巔峰之姿登陸菲律賓；粉專也提醒，目前有2個變數需要關注，10日、11日是重要關鍵期。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前