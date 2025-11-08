鳳凰來襲！基隆碧砂漁港防颱 27艘遊艇緊急吊掛上岸

基隆市碧砂遊艇港先前受風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，出現越堤大浪，導致3艘遊艇翻覆。因應鳳凰颱風即將來襲，8日一早就有船主展開船隻吊掛岸置作業。（讀者提供／張志康基隆傳真）

今年10月下旬因為颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，基隆市碧砂遊艇港頻頻出現巨浪越堤，導致3艘遊艇沉沒、翻覆，還有1部轎車被大浪沖得四腳朝天。因為鳳凰颱風預計下周會侵襲台灣，8日上午不少遊艇船主急著將船隻吊掛上岸或移泊到港區其他水域。

潛水教練同時也是遊艇船主的王銘祥表示，碧砂遊艇港的西區防波堤面向東北方，東北季風時期若風力較大，常會發生大浪越堤的情況，再加上西區防波堤後的G區，大多停泊小船，因此每逢有颱風來襲時，船主都會將船隻吊掛上岸，避免損失。

王銘祥說，先前10月下旬颱風根本沒有靠近台灣，但在外圍環流及東北季風共伴效應影響下，整個基隆北海岸都出現狂風巨浪，完全出乎船主的預料，才會導致有3艘遊艇翻覆，其中一艘半沉。

這次因為鳳凰颱風將於下周來襲，王銘祥指出，依近日的氣象預報顯示，颱風不僅可能影響台灣陸地，也可能同樣有共伴效應產生，為此，船主們才會趁著天氣好，趕緊將船吊掛上岸避免損失，否則動輒200萬元的小遊艇，就這樣被大浪打壞，對船主來說都是重大損失。另外，也感謝基隆市政府開放A、B區靠近航道的泊位，並要求繫好纜繩，讓稍微大一點的船隻也能安置。

產發處長蔡馥嚀說，往年碧砂遊艇港的船主會在颱風來襲前吊掛岸置船隻，但先前風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，對港內停泊的船隻造成很大的影響。因此才提前作業，將船隻吊掛上岸，避免發生類似的損失。

基隆市政府產發處表示，原本停泊在G區的小船有54艘，8日有27艘船主申請將船隻吊掛岸置，另外有8艘較大的船隻，則是移泊到港區的其他水域，避免颱風來襲時可能造成的損害。

