鳳凰來襲！李四川曝「北市防災8字訣」：11月颱都不好惹的

鳳凰颱風明天（10日）起北轉逼近台灣，明北部、東半部降雨增大。對此，台北副市長李四川從自身經驗提醒「11月颱都是不好惹的」，呼籲大家一定要做好防颱準備，也透露目前台北市的防災進度「料敵從寬，禦敵從嚴」。

台北副市長李四川。（圖/資料照）

鳳凰颱風即將來襲，李四川今天（9日）也在臉書發文呼籲大家「利用今日的假日，做好防颱準備」。對於台北的防颱準備，李四川指出「前幾天台北山區連日的大雨，台北市部分地區山坡滑落，感謝工務局大地處利用這幾天好天氣，日夜趕工，可以在明天全部噴漿完成,做好防颱準備」。

廣告 廣告

李四川曝台北防災進度。（圖取自李四川臉書）

李四川強調「料敵從寬，禦敵從嚴」，他更從自身的經驗提醒「11月颱都是不好惹的，請大家做好防颱準備。大家平安」。

中颱鳳凰持續增強，預計今將升級強颱，前中央氣象局長鄭明典在臉書貼出衛星雲圖，直呼「鳳凰環流很大」，並表示目前為止電腦模式對鳳凰的路徑和強度都掌握得很好，不過北轉後的預報就較分歧；氣象粉專也指出，颱風最新路徑沒有太大變化，不過侵襲台灣的時間往後延半天左右，周三（12日）上午暴風圈觸陸，中心預計周四（13日）凌晨從彰化至台南之間登陸。

延伸閱讀

超商假日咖啡只要29元 大杯拿鐵寄杯「現省704元」

中颱鳳凰估11/13登陸穿越台 共伴效應雨彈先轟北、東部

新台幣警訊！REER不降反升 出口商報價競爭壓力仍在