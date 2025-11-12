鳳凰來襲 黃偉哲今早趕赴視察北門等區

▲擔心有局部大雨或豪雨發生的機率。台南市長黃偉哲今(12)日一早前往北門區蘆竹溝漁港等地區視察。（圖／南市府提供）

[NOWnews今日新聞] 中央氣象署顯示今(12)日為鳳凰颱風最接近台灣的期間，受到颱風及其外圍環流影響，各地有局部大雨或豪雨發生的機率。台南市長黃偉哲今(12)日一早前往北門區蘆竹溝漁港、將軍區青鯤鯓漁港、七股區頂山里、七股頂山國小及西寮里視察，了解民眾需求與復原工作情形，做好規劃各項防颱準備，希望防範發生災情發生。

▲黃偉哲特別至各地區了解民眾需求與復原工作情形，做好規劃各項防颱準備，希望防範發生災情發生。（圖／南市府提供）

黃偉哲表示，受鳳凰颱風的外圍環流影響，風力明顯大，早上來到北門區蘆竹溝漁港了解民眾需求情形，看到當地受到丹娜絲颱風造成災損工作大致完成，不過民眾反映部分問題，市府也將研議協助解決，首先是延長漁民補助申請期限，其次是民眾建議港區外圍加高防護設施，市府已行文漁業署，盼中央與地方協力，市府配合款也已備妥，待經費核定即可開工。

廣告 廣告

同時，民眾也建議補沙穩定沙洲，避免如七股沙洲被浪沖破造成危險，並評估碼頭加高85公分以確保穩定性。市府期盼提昇港內、外海、沙洲、堤防的各項防護工程完善，以確保漁港及在地居民生命安全。

水利局表示，北門區蘆竹溝漁港抽水站治理工程內容，包含抽水站房、進流渠道、排放渠道。為改善移動式抽水機組抽水量能不足及在槽式管件阻水等問題，預計由現況約0.6cms，改善提升抽水量1.5cms，共計2.1 cms。

此外，將軍區青鯤鯓地區於丹娜絲颱風及豪雨期間沒有淹水情形，市長黃偉哲也特別到場勘查情況，發現各項防颱工作整備完善，當地里長對於市府各項災後復原重建也相當肯定。

台南市由於今年7、8月受到颱風及豪雨影響，七股區已停辦的頂山國小校舍因風災出現受損情形，廢棄的後港國小頂山校區可用空間由台灣黑面琵鷺保育學會、頂山社區發展協會及頂山社區樂活協會認養使用。黃偉哲也特別到場勘查情況，確認各項整修均已完成。

台南市政府呼籲市民持續保持警覺，隨時注意市府發布的最新天氣與災防資訊，提前防災與避災。另外可多加利用「台南市政府官方LINE」及「台南水情即時通」APP，即時掌握水情狀況，民眾若發現道路、橋梁或公園有損害或致災等狀況，可撥打06-2155555專線或市民服務專線1999。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

普發現金放大術！手搖飲品牌推限量「寵粉券」

不知道颱風天嗎？張博洋嗆藍營想讓防災會議開天窗

鳳凰颱風風力達標 高雄明天停班停課