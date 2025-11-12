鳳凰侵台拉警報 台南3大百貨營運不打烊

台南今放颱風假，鳳凰風雨未至，新光三越三店與南紡購物中心照常營業。市區目前交通平穩，但提醒留意今午後變化。(記者王捷攝)

〔記者王捷／台南報導〕鳳凰颱風今天(12日)將登陸南台灣，台南市政府宣布停班停課，但未見明顯風雨，市區早晨交通多半平穩。各大百貨今天照常營業，新光三越在台南市3家店面、南紡購物中心、大遠百2家分店將依現場狀況機動調整出入口與服務時段。

中央氣象署認為，鳳凰認昨晚至今晨強度略有起伏，後續是否登陸或沿海貼近北轉，仍需持續觀察，外圍環流持續影響南部，午後至晚間風雨可能增強，沿海與低窪地帶須留意長浪與瞬間強陣風。市府與各單位提醒，雖白天前段天氣相對穩定，仍不宜掉以輕心。

並提醒11月颱風相對少見，但暖海溫下晚季系統的暴雨效率不容小覷，尤其地形迎風面常出現短延時強降雨。防颱重點包括固定招牌與陽台物品、檢查社區排水是否暢通，以及外出時避免靠近施工圍籬與老舊路樹。

整體來看，台南今日百貨與大型賣場維持營運，不過建議民眾出門前先確認館方公告，攜帶雨具與備妥交通替代方案；商家方面則持續依氣象與人流滾動調整，力求在安全前提下維持城市基本消費動能，民眾若有採買與用餐需求，建議出門前先查詢各館公告或致電客服確認最新營業資訊。

