鳳凰侵台機率增 基隆台電防颱整備嚴陣以待

《圖說》因應鳳凰颱風來勢洶洶，台電基隆區營業處強化「預防性樹木修剪」，並同步完成地勢低窪變電所的防汛整備。〈基隆區處提供〉

【民眾新聞葉柏成基隆報導】中央氣象署因應鳳凰颱風來勢洶洶，預測侵台機率大增，台電基隆區營業處今（7）日表示，已提前啟動防颱應變機制，將利用週末假期加強動員，針對轄區（包含基隆市、新北市汐止、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等區）執行「預防性樹木修剪」，並同步完成地勢低窪變電所的防汛整備，全力戒備強風豪雨可能帶來的供電衝擊。

台電基隆區處長陳据湖說明，基隆地區地勢多坡、樹木繁茂，回顧歷次颱風經驗，強風常造成樹木枝幹斷裂，或招牌、鐵皮等外物吹落，進而碰觸或壓損配電線路，導致停電。為此，本處正加緊執行「預防性樹木修剪」，此為確保公眾用電安全之必要措施。

他強調，台電理解並尊重護樹及環保團體對生態的關切，所有修剪作業將秉持兼顧供電安全與護樹要求的原則，僅針對「可能威脅」線路安全的枝幹進行適度處理，懇請民眾諒解支持。

《圖說》台電「預防性樹木修剪」兼顧供電安全與護樹要求的原則。〈基隆區處提供〉

此外，在防汛整備方面，鑑於基隆、汐止等轄區內部分地勢較低窪，本處已針對重要變電所及饋線自動化開關，完成防水閘門裝設及抽水設備試運轉，確保關鍵供電樞紐在豪雨期間能正常運作。

並提醒民眾在颱風來臨前，加強固定招牌看板、取下懸掛物。台電更要呼籲，如遇電線掉落與外露，請立即撥打1911通報，切勿自行碰觸或試圖撿拾，以免發生觸電危險。此外，針對設有配電場所（高壓用戶）的大樓，若相關設備位於地下室，請務必備妥防水閘門、沙包等防範水患措施。

尤其是抽水站、醫院等不能停電的關鍵單位，應及早備妥自備發電機或不斷電設備，並先行試轉，確保颱風期間功能正常。

《圖說》颱風停電搶修流程。〈基隆區處提供〉

陳据湖指出，台電的「配電自動化系統」可即時監測各主要線路是否異常。若颱風期間發生停電，民眾可多加利用「台灣電力APP」或官網「颱風停電/搶修」專區通報及查詢，請民眾耐心等候。建議將1911專線留給無法使用網路或有緊急狀況（如上述電線掉落）的民眾使用。

針對停電事故，台電的復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」之原則進行，並以公共安全、捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施為優先，再至一般用戶。搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況及風雨情況等影響，台電呼籲民眾體諒並感謝各界配合，共同守護基隆地區供電安全。