鳳凰侵台沒放假 Global Mall、廣三SOGO、漢神正常營業

台中廣三SOGO、台南南紡購物中心12日均正常營業。（業者提供）

颱風鳳凰侵台，今（12日）中南部多個縣市停班停課，百貨公司營業時間也受影響，除了遠東SOGO高雄店停業外，其餘百貨幾乎正常營業，強調專櫃品牌營業情形，以人員安全及彈性通勤為優先考量。

Global Mall宣布南部兩店包括新左營車站及屏東市店，今日正常營業，台南南紡購物中心、高雄夢時代、高雄漢神百貨與漢神巨蛋、大立百貨、台中廣三SOGO同樣照常開門，業者也指出，部分品牌營業時間請以品牌官方／現場公告為準。

威秀影城則透露，苗栗縣、台中市、台南市、高雄市區威秀影城白天正常營業；晚間9點後場次將預防性暫停開放預售，後續將視風雨狀況評估於下午6點更新營業時間。

