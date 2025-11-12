鳳凰侵襲屏東 台電搶修158戶恢復供電
[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風來襲造成屏東地區共215戶停電，台電屏東區處提前部署搶修人員進駐恆春半島，全力搶修，截至今（12）日15時，已有158戶恢復供電，僅剩57戶尚未復電。
台電屏東區處長仇忠銘表示，停電主要集中於車城、獅子及滿州等鄉鎮，主因為強風豪雨導致高壓導線或橫擔脫落。目前搶修工作持續進行中，呼籲民眾耐心等待。
台電提醒，若發現電線掉落或外露，切勿靠近或觸碰，應立即通報台電處理。颱風期間可利用台電網站「颱風停復電資訊」專區查詢或通報停電情形，讓「1911」客服專線保留給不便使用網路的長者使用。
台電強調，復電將依「變電所→主幹線→分歧線」原則，優先恢復醫
療、自來水、交通等關鍵設施，後續再處理一般用戶，搶修進度仍可能受風雨與交通影響，請民眾多加體諒。
