鳳凰侵襲屏東 台電搶修158戶恢復供電

連續打下雲林全運金牌並且上周又打下南韓大師賽冠軍後，台電女將邱品蒨本周又趕到日本參加屬超級500系列的熊本大師賽，在先失一局下，最終以2比1逆轉打敗大洋州冠軍、紐西蘭女將李肖娜，繼續維持10連勝不敗後晉女單16強。雖然今年前半年不順，但邱品蒨在雲林全運後狀態持續飆升，上周才打下南韓大師賽拿下個人首個超級300系列賽的冠軍，本周又飛到日本熊本參賽。世界第20邱品蒨首輪對上世界第166的紐西蘭華裔球員李肖娜，雖然兩人世界排名有段不小差距，但雙方第一次交手，第一局，邱品蒨對對手較陌生下，一開始還以4比2、7比3領先，但先被對手連下6分反超，雖然邱品蒨又連下3分再取得10比9領先；邱品蒨領先至15比13時又連續失守6分，再以15比19落後，再終先以16比21讓出首局。幸好第二局開始，邱品蒨逐漸回穩，一開始就取得4比0、7比1領先，特別在7比2時再連下9分，立刻將雙方差距拉開到16比2，最終邱品蒨以21比5扳成平手。關鍵第三局，邱品蒨依舊維持強勢開局，一開始就人2比0、6比1領先，雖然一度在9比3時被對手回追3分，一度追成9比6，中場就取得11比6領先；休息過後，邱品蒨在12比8時再打出一波6比

麗台運動報 ・ 7 小時前