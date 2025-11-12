鳳凰侵襲屏東 恆春半島一度停電逾200戶

南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導鳳凰颱風來襲，也影響到偏鄉地區領取普發一萬元的現金。屏東縣12日停班課，銀行沒有開門，導致獅子鄉已經登記造冊的民眾，沒有辦法領取一萬元。加上領錢的派出所位在土石流潛勢區內，避免民眾颱風天撲空，警方也出動警車來廣播。「因為颱風的關係辦理普發會暫停」，警車穿梭在原住民鄉鎮的巷弄間，不斷的廣播，告知族人普發一萬元現金領取延後。（圖／民視新聞）警車穿梭在原住民鄉鎮的巷弄間，不斷的廣播，告知族人普發一萬元現金領取延後，以免大家在颱風天白跑一趟。屏東縣獅子鄉民：「昨天就廣播啦，昨天村長就講了啊。」屏東縣獅子鄉民：「沒有上班啊就沒有領啊，（會不會有點小失望？），沒有就颱風嘛（沒有關係？）嗯。」這裏是屏東縣的獅子鄉，屬於原住民偏鄉部落，鄉內沒有郵局和ATM，因此財政部規劃登記造冊，再就近到獅子分駐所、草埔派出所及內獅派出所領取，總共有1030人登記，但偏偏開放領取的第一天就遇上颱風攪局，縣府宣布停班課，銀行沒開，加上這三個領取地點都位於土石流潛勢範圍，可能會有安全的疑慮，因此決定延後。屏東縣12日停班課，獅子鄉登記造冊領取普發作業被迫延後辦理，民眾沒有辦法在第一天就領取一萬元。（圖／民視新聞）枋寮分局第三組長曾政國：「考量本分局在獅子鄉的獅子分駐所，草埔派出所及內獅派出所，位於土石流潛勢範圍，為了大家的安全，之前於10月24日至28日，在當地派出所完成登記造冊的民眾，延後是陸上颱風警報解除後領取。」南世村村長楊登福：「等颱風警報解除之後，才可以正常普發現金。」屏東縣獅子鄉民：「不會啊因為早領、晚領都是要領啊。」民眾都覺得沒差，反正錢放在派出所也不會跑掉。財政部也提醒，屆時請民眾攜帶健保卡或身分證至登記的派出所或分駐所，在兩周內領取完畢。原文出處：屏東停班停課！ 獅子鄉登記造冊民眾延後領普發 警車出動廣播 更多民視新聞報導鳳凰將以「輕颱下限」通過恆春 氣象署曝最新警戒區恐怖巧合「爆菊颱」鳳凰！氣象署親曝5類型術語澎湖往台灣航班「明日復飛」！共計38班次 這3條航線尚有空位

