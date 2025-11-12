鳳凰侵襲屏東 恆春半島一度停電逾200戶
▲鳳凰來襲，恆春半島至傍晚有五十七戶尚未復電。
鳳凰颱風侵襲屏東縣，造成恆春半島有兩百一十五戶停電，經台電全力搶修，至十二日下午三時剩五十七戶尚未復電。
鳳凰颱風過境屏東，台電屏東區處提前重兵部署搶修人員進駐恆春半島及小琉球地區。
台電屏東區處長仇忠銘表示，鳳凰造成停電災情主要集中在恆春半島的車城鄉、獅子鄉及滿州鄉，停電原因主要為間歇性風雨造成高壓導線脫落及橫擔脫落。
仇忠銘說，累計曾造成兩百一十五戶停電，截止十二日下午三時，已有一百五十八戶恢復供電，僅剩五十七戶尚未復電，台電刻正持續全力搶修中
台電屏東區處提醒民眾，如遇電線掉落或外露請立即通知台電處理切勿自行撿拾或碰觸，避免釀成觸電的意外。若發生停電事故，請民眾多利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，查詢或通報停電資訊，儘量將台電一九一一客服專線，留給無法使用網路或仍習慣打電話的長輩使用。
