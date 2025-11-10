鳳凰侵襲機率全台上升！放慢將北轉了 最快今晚海警、明陸警
中度颱風「鳳凰」進逼，中央氣象署指出，預估最快今（10）日傍晚到晚間發布海上警報、週二（11日）上半天發布陸上警報。另根據氣象署最新未來120小時颱風暴風侵襲機率，台南市最高達94%，嘉義縣92%、嘉義市91%、雲林縣和高雄市90%，而本島其他縣市均在68%以上。
氣象署指出，「鳳凰」颱風已通過呂宋島陸地，持續向西北西轉北朝台灣海峽前進，目前移動速度比較慢；週二偏向東北，最靠近台灣時強度明顯減弱，可能變輕度颱風；預估週三（12日）清晨暴風圈觸陸，颱風中心高機率晚間登陸中南部。
天氣部分，受颱風外圍環流及東北季風影響，氣象署今日針對基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區發布局部大雨特報，請民眾注意瞬間大雨，山區請慎防坍方及落石。
氣象署表示，今日迎風面基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，雨勢愈晚愈明顯，可能有大雨或豪雨出現，尤其大台北地區及宜花雨勢明顯且持續，有局部豪雨等級以上發生的機率；桃園及高屏也有局部短暫陣雨，而其他地方降雨機率亦增加。
氣溫方面，桃園以北及宜蘭天氣轉涼，整日氣溫介於22至24度左右，感受濕涼，其他地區早晚也偏涼，低溫普遍為22至24度；白天高溫在竹苗及花東約26至28度，中南部則有30至32度，感受舒適溫暖。
氣象署指出，週二（11日）受颱風外圍環流及東北季風影響，有機會出現共伴效應，雨勢更加明顯，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其東北部、東部及大台北地區並有局部豪雨等級以上發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。
週四（12、13日）整體降雨強度將受颱風屆時強度及路徑而定，12日颱風中心逐漸接近西半部地區，在中南部、花東部地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，北部及東北部地區有短暫陣雨；13日隨著颱風減弱並遠離，降雨強度趨緩，但北部地區仍有局部較大雨勢發生的機率，中部以北、東北部地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。
