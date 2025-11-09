鳳凰侵襲！暴潮沖毀民宅 水淹及膝 菲撤百萬人

鳳凰颱風在菲律賓帶來災情，海岸公路旁湧現近兩層樓高的巨浪。（示意圖／Pexels）





超強颱風鳳凰預計今（9）晚就會登陸菲律賓呂宋島，菲律賓氣象局警告，鳳凰可能帶來高達5公尺的致命海嘯，同時還有破壞性極高，相當於17級風以上的狂風。擔心會有毀滅性災害，菲國當局緊急撤離近百萬人，預估有6000萬人受影響，鳳凰目前已經影響菲國外島，風強雨大相當驚人。

狂風暴雨，水深及膝，街道變成黃澄澄的泥河，驚人風勢雨勢侵襲菲律賓。「超強颱風」鳳凰來勢洶洶，中心附近最大風速高達每小時185公里，瞬間陣風更飆至230公里，相當於17級風以上的威力，菲律賓外島樹木率先感受鳳凰的威力。

鳳凰還沒登陸，菲律賓已經傳出災情，3公尺風暴潮沖毀民宅，還有海岸公路旁湧現近兩層樓高的巨浪，讓當局緊急封路。

菲律賓《UNTV》記者：「因為有超大的石塊掉落在路面上，這些石頭是被巨大的海浪捲上來的，如果你們看到這些海浪，他們幾乎有房子那麼高。」

菲律賓氣象局警告，鳳凰暴風範圍幾乎可以覆蓋整個菲律賓，預計將帶來高達5公尺的致命海嘯。擔心嚴重的毀滅性災害，菲律賓當局10日停班停課，撤離近百萬人，至少有超過6000萬人受影響。

菲律賓當地居民：「我很焦慮和害怕，因為我們不知道颱風對我們的影響會有多強，所以我們很害怕。」

短短數天前，颱風海鷗席捲菲律賓宿霧，還未復原，又有鳳凰來襲。但不只有菲律賓，日本氣象廳預測，鳳凰將在12、13日最靠近台灣，還可能會登陸，甚至從西台灣

橫穿整個台灣，再往沖繩移動，預計將對台灣帶來驚人影響。

